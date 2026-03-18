El Nàstic se prepara para afrontar las diez finales que dictarán sentencia

El Nàstic de Tarragona ha entrado de lleno a la recta final de la temporada. Quedan diez partidos para cerrar la Primera Federación y, para los grana, son diez finales para alcanzar la permanencia. Ahora mismo, sobre el Nàstic cuelga la espada de Damocles. A un punto del descenso, el margen de error es mínimo en estos diez partidos y cualquier error puede ser devastador.

Los tarraconenses entran a la recta final con una inyección de confianza después del buen partido cuajado contra el Sabadell en el inicio de la era Pablo Alfaro. Con todo, las buenas sensaciones se necesitan al principio de curso y lo que hace falta al final es sumar de tres en tres. De las diez finales, cuatro se jugarán al Nou Estadi Costa Daurada y seis fuera de casa.

La primera de estas finales está el domingo en tierras andaluzas. El Algeciras pondrá a prueba la fiabilidad del equipo de Pablo Alfaro en un territorio donde los grana suman una victoria y tres de las peores derrotas de toda la temporada.

Todos los partidos restantes son finales, pero hay tres que están marcados con rojo en el calendario y dos son en el Nou Estadi. Ahora mismo, hay tres equipos más aparte del Nàstic que luchan por huir de la 16.ª posición, la única plaza de descenso en disputa. Y el Nàstic se tiene que enfrentar contra todos ellos. El Juventud Torremolinos llega a Tarragona la próxima semana en un partido clave para alejarse de la parte baja. Los andaluces suman 5 jornadas puntuando, hecho que los ha alejado ya en tres del Real Murcia, el equipo en descenso.

De los diez partidos, cuatro estarán a Tarragona y seis a domicilio

Precisamente, el equipo murciano será el siguiente al llegar al Nuevo Estadio en la jornada 32. Hace menos de un año, Nàstic y Real Murcia jugaron dos finales en la lucha por el ascenso de la categoría y, este año, con proyectos renovados y ambiciosos, jugarán toda una final para evitar el descenso. El tercer equipo implicado en la parte baja es el más modesto, el Tarazona. Los de Pablo Alfaro les visitarán en la jornada 36, la antepenúltima del curso, y apunta que será en un momento dramático. El duelo será duro, también porque el estilo de juego del Tarazona en su campo siempre ha causado problemas al Nàstic, incluso cuando el equipo estaba bregando por posiciones más ambiciosas en años anteriores.

Aparte de los duelos con rivales directos, el Nàstic también se tiene que enfrentar contra el Marbella y el Sevilla Atlético, equipos hundidos en el descenso que, ahora mismo, están a nuevo y doce puntos de los grana respectivamente. Los dos, con el Atlético Sanluqueño y el Betis Deportivo, forman la lista de equipos casi condenados que permiten que sólo haya una posición a evitar. Con todo, en las últimas jornadas todo puede pasar y más teniendo un Sanluqueño a siete puntos de la salvación.

Después de las buenas sensaciones alcanzadas contra el Sabadell, el equipo de Alfaro afronta la recta final con optimismo, pero con la misma exigencia. Los grana necesitan continuidad y llegar al tramo final dependiendo de sí mismo. De momento, la primera de las diez finales se jugará este domingo en el campo del Algeciras.