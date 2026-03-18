El CV Sant Pere y Sant Pau Femení cerró su temporada el último fin de semana con una nota de excelente, pero con un final agridulce. Les tarraconenses debutaron este año en Primera Nacional con un equipo joven e inexperto en el cual sólo una jugadora tenía experiencia a la categoría. El objetivo era la permanencia y esta se consiguió por la vía rápida en diciembre y el equipo tarraconense se ganó el sueño para luchar por el ascenso.

«La valoración es muy positiva. Era nuestro primer año y jugábamos tan bien a que las expectativas fueron creciendo durante el curso hasta empezar a hablar sobre fases de ascenso y la Superliga 2 y acabamos con un final agridulce», apuntó al entrenador cooperativista Eduardo Sánchez. «Me sabe mal porque al final ha sido una decepción para el equipo, pero yo les digo que pueden estar orgullosas porque han cerrado la temporada compitiendo al máximo y con un gran nivel de juego. Este año hemos debutado a la categoría y eso tiene que servir de aprendizaje», señaló.

Revelación

El equipo tarraconense arrancó el año sorprendente a todo el mundo. El debut en la Primera Nacional no fue fácil, sobre todo situado en un subgrupo lejos de otros equipos catalanes y con gastos considerables con los desplazamientos a las Islas Baleares. Con todo, partido tras partido, el conjunto de Edu Sánchez acumuló confianza y victorias cerrando el objetivo de la permanencia muy pronto. En diciembre, las tarraconenses ya hacía semanas que tenían en el bolsillo la permanencia y se clasificaron al subgrupo del ascenso a Superliga 2 con un balance de 9 victorias y sólo 1 derrota.

En esta segunda fase del torneo, las tarraconenses bregaron por las dos plazas del ascenso hasta la recta final. «En febrero, coincidiendo con algunas bajas por molestias físicas, nos empezó a costar un poco más los partidos. La Primera Nacional es muy larga y los rivales llegaron mejor, pero cerramos el último partido compitiendo de lo lindo contra el Rivas y acabando con la cabeza alta a pesar de la derrota», destacó Sánchez.

El equipo superó las expectativas alcanzando la permanencia por la vía rápida

Finalmente, las plazas por el ascenso las ocuparon el Rivas y el Mayurqa, equipo que dominó con un pleno de victorias. «En la primera fase vencimos en el Mayurqa en su pista y aquel fue el último partido que perdieron. Era un equipo con jugadoras más experimentadas en categorías superiores y tarde o temprano tenían que dar el paso adelante», explicó Sánchez. Las tarraconenses acabaron en cuarta posición con 13 puntos.

Aprendizaje

«Disfrutamos de lo lindo y después llegaron momentos difíciles, pero nos ha servido para demostrar del que podemos hacer y también para aprender mucho, que era el objetivo». Estoy orgulloso del trabajo del equipo», destacó al técnico. No hay nada que disuadir de un equipo que ha hecho disfrutar el pabellón y ha demostrado su potencial para emplazar la lucha por el ascenso la próxima temporada. «Ha sido un año de debut muy bueno y tenemos mucho de margen para crecer», cerró Sánchez.