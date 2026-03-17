Pablo Alfaro pulsa tres teclas al once para dar un aire nuevo al Nàstic

Pablo Alfaro reactivó el Nàstic en cuatro entrenamientos y completó un primer partido esperanzador, aunque no se consiguió la victoria contra el líder. El aragonés prometió cambios y sorpresas en la previa del duelo contra el Sabadell, y el viernes se vieron. Sobre todo, se notó cómo el equipo reavivó a nivel de carácter, sumando más intensidad en los duelos y sin pelota, pero también hubo cambios más visibles al once que lo permitieron.

Defensa

El cambio más destacado fue la apuesta de Pablo Alfaro por Mángel Prendes como central. Ni los fichajes de invierno fueron una solución para la fragilidad defensiva grana. Por este motivo, el invento del aragonés fue reconvertir a un mediocampista y apostar por la continuidad de Enric Pujol. Prendes fue el escogido por delante de Óscar Sanz y ocupó una posición que el año pasado ocupó con el Arenteiro.

Mángel destacó por la parte negativa en los primeros minutos, un mal control brindó una ocasión a Alan Godoy que el delantero malbarató. A partir de aquel momento, mostró solidez y entendida con Enric Pujol i Rebollo hasta que le duró la gasolina y tuvo que ser sustituido por Hugo Pérez. Ayudó a alcanzar la primera portería a cero desde hace siete partidos.

En las bandas, Santos y Zoilo mantuvieron la posición y se mostraron más activos en ataque, sobre todo un Zoilo ayudado por Pau Martínez.

Ataque

Los otros dos cambios al once fueron para reorganizar el ataque. El primer movimiento fue sacar del ostracismo a Pau Martínez. El extremo acumulaba cuatro partidos consecutivos sin jugar y, quien fue un jugador clave para Parralo, perdió esta condición después de la derrota contra el Sanluqueño.

Jaume Jardí volvió a la media punta con Pau Martínez en la banda izquierda

Pau Martínez aprovechó la oportunidad que supone la llegada de un nuevo entrenador para lucirse en la presión y las ayudas defensivas, así como con su llegada al área contraria, porque disfrutó de un par de ocasiones de gol. Este año, era habitual verlo por la banda derecha e, incluso, como lateral, pero Alfaro apostó para alinearlo a pierna cambiada. El técnico grana aprovechó los puntos fuertes del jugador, que son la capacidad de remate y el sacrificio en la presión, dejando la llegada a línea de fondo para Ander Zoilo.

La entrada de Martínez liberó a Jaume Jardí. El reusense volvió a la media punta, allí donde brilló al principio de curso. Jardí disfrutó de libertad para ser el enlace con el ataque y la medular y, aunque no brilló, tuvo ocasiones para marcar.

Pulsando estas tres teclas, Pablo Alfaro transformó en el Nàstic para enfrentar al líder de tú a tú. Ahora, hay que ver si, con una semana más de entrenamientos, tiene más tiempo para buscar nuevas apuestas o consolidará el once de cara a la visita contra el Algeciras de este fin de semana.