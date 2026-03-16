Tarragona se prepara para el Tour con una veintena de actividades

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona ha programado varias actividades preTour en motivo de uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo que aterrizará en la ciudad en julio. Bajo el lema Tarragona, el Tour a casa, se han preparado numerosas propuestas educativas, culturales y deportivas abiertas a toda la ciudadanía. Se trata de un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Tarragona, la Diputació de Tarragona y la Generalitat de Catalunya que se llevará a cabo los próximos meses para implicar toda la ciudadanía en la salida de la segunda etapa del Tour de Francia 2026.

Los nueve municipios del Camp de Tarragona y el Baix Penedès por donde pasará el Tour también serán partícipes de las actividades los días previos al acontecimiento. Desde la Diputació de Tarragona, que coordina la participación de estos municipios, se proveerá de diferentes elementos decorativos a fin de que el ambiente de la carrera se viva previamente entre los vecinos y vecinas de Cunit, Roda de Berà, el Creixell, el Vendrell, Torredembarra, Altafulla, la Pobla de Montornès y la Riera de Gaià.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacado que este «es un proyecto de ciudad y de territorio que tiene el objetivo de implicar en toda la ciudadanía. Más allá de la enorme proyección internacional que tendrá el paso del Tour por casa nuestra, esta cita será una fiesta colectiva que se vivirá a pie de calle, compartiendo con vecinos y vecinas, clubs y entidades». En este sentido, Viñuales ha señalado que la finalidad del programa «es que la ciudadanía sea la auténtica protagonista». «El Tour pasará por Tarragona sólo un día, pero su recuerdo lo hará la gente de la ciudad y el territorio, dejando un legado que durará años», ha concluido.

Por su parte, la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, ha manifestado que «desde la Diputació de Tarragona trabajamos para dar respuesta a los retos de movilidad que supone el paso de este acontecimiento a los nueve municipios por donde pasa la prueba y, al mismo tiempo, para que puedan sentir el latido previo del Tour. El paso del Tour por nuestra demarcación es una oportunidad única para posicionar como un destino de cicloturismo de primera magnitud».

«Por el Camp de Tarragona, la llegada del Tour representa una oportunidad única de proyección deportiva, turística y cultural; y ,alhora, una demostración de la capacidad de Cataluña para organizar grandes acontecimientos internacionales», ha destacado la representante territorial del Deporte en el Camp de Tarragona, Estefania Serrano, quien ha señalado que el valor del Tour «va más allá de la competición. Es un proyecto transversal que combina deporte, educación, investigación, cultura y territorio».

Espectáculo de drones

El programa incluye iniciativas de diferentes ámbitos y dirigidas a todos los públicos. El primer acto llegará el próximo 26 de marzo, cuando falten cien días para el Gran Depart del Tour de Francia 2026 -el 4 de julio. El objetivo es que todo el mundo pueda vivir y compartir la cuenta atrás de este gran acontecimiento a través de un acto festivo que tendrá lugar en la plaza de la Font y que será simultáneo con el resto de municipios participantes en el Tour.

Uno de los principales momentos de este acto estará cuando, pulsando un pulsador, se ponga en marcha la cuenta atrás en una pantalla ubicada en la fachada del Ayuntamiento de Tarragona. Tanto la fachada del consistorio como el monumento de la Torre dels Vents, el Mercado Central y edificios de la Diputació de Tarragona como el Palau de la Diputació de Tarragona, la futura sede operativa de la plaza Imperial Tarraco y la sede de la Diputació en el Vendrell -situada en la antigua Biblioteca Popular- se iluminarán de amarillo. Además, tanto a la fachada del Ayuntamiento de Tarragona como desde la futura sede operativa de la Diputació de Tarragona se instalará una pantalla que proyectará la cuenta atrás.

El 27 de marzo tendrá lugar Le Dictée du Tour, que se celebrará a las 11 horas el Anfiteatro de Tarragona con más de una quincuagésima de alumnas de quinto y sexto primaria de centros educativos de la ciudad. Ocho de los alumnos participantes en este Dictado del Tour ganarán una entrada para acceder al Village, el recinto de animación y promoción oficial de la carrera que se ubicará en la zona de las gradas del Parque Francolí y donde habrá los deportistas participantes.

Otra de las actividades educativas destacadas llegará el 29 de abril de la mano del proyecto Passaport Edunauta impulsado por el Instituto Municipal de Educación de Tarragona (IMET). Alumnos de entre 6 y 12 años de varios centros educativos de la ciudad expondrán sus trabajos y entrevistarán al exciclista Francesc León. Esta actividad será la que culminará el trabajo que se habrá hecho semanas antes en las aulas con relación al Tour de Francia, investigando el recorrido de la carrera, los ganadores históricos, el vocabulario del ciclismo y la relación de esta cita deportiva con Tarragona.

Uno de los grandes acontecimientos del programa será la Bicicletada popular, una cita que la ciudad recupera y que será posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona y la Diputación de Tarragona. La Bicicletada Popular, que tendrá lugar el 31 de mayo por la mañana, se abrirá a todo el mundo a través de una inscripción previa para poder pedalear el mismo circuito que los ciclistas del Tour hará el 5 de julio por el interior de la ciudad. La intención es que a partir de este año, esta cita deportiva popular se consolide como un acontecimiento anual en la ciudad.

Entre los actos culturales destaca la exposición dedicada a los maillots ciclistas históricos, que se podrá ver del 18 de mayo al 28 de junio en el Espacio Turismo del Antiguo Ayuntamiento de Tarragona.

Otro de los actos culturales llegará el 18 de abril con el Dixie & bicicleta, un concierto en movimiento protagonizado por la Big Bike Orchestra, que el público podrá seguir desplazándose en bicicleta o con algún vehículo alternativo. El momento más visual del programa llegará el 30 de junio con un espectáculo de drones con figuras relacionadas con el ciclismo, que tendrá lugar en la Punta del Miracle en el marco del Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de Tarragona.

El 20 de mayo se rendirá homenaje a una docena de ciclistas de la demarcación que han participado en alguna edición del Tour de Francia. Se trata de un acto institucional que reunirá deportistas, clubs, familiares y representantes del mundo del ciclismo. La creación de murales artísticos es otra de las actividades culturales que se llevarán a cabo. Entre las propuestas que se están trabajando, también se incluye la de acoger el Museo del Deporte, que tendrá una especial atención en el ciclismo.

La programación también incluirá actividades para el público joven de la ciudad, con cine, talleres de circulación segura en bicicleta, juegos de enigmas, sesiones de ciclo indoor y exhibiciones de pumptrack -circuito cerrado con pequeñas colinas y curvas por donde se puede circular en bicicleta-. Todas estas actividades se harán a partir del 28 de mayo y se alargarán hasta principios de julio.

Paralelamente, desde la Red de Centros Cívicos se despliega el proyecto de la CivicCleta, con actividades desde este mes de marzo y hasta finales de mayo con talleres de auto-reparación, cursos para aprender a ir en bicicleta, actividades infantiles y sesiones de mantenimiento básico para fomentar la movilidad sostenible.

Además, el programa incluirá actividades para dinamizar la ciudad con una ruta de tapas del Tour y un pasaporte comercial, pensados para dinamizar el comercio local y acercar la ciudadanía al espíritu del Tour de Francia antes de su llegada. También en los próximos meses, la ciudad se vestirá de Tour con motivos florales y de iluminación vinculada al ciclismo.