El Ibersol CBT gana sufriendo en Calvià (60-62) y el sábado que viene asaltará el liderazgo en el Serrallo delante del Mollerussa

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Victoria muy trabajada del Ibersol CBT en su desplazamiento a Calvià, el único equipo que ha ganado al Serrallo esta temporada. Los de Toni Larramona han sabido sufrir hasta el final para llevarse un triunfo por 60-62 que les consolida a la segunda posición de la Tercera FEB y los permitirá asaltar el liderazgo el próximo sábado en el Serrallo delante del primero clasificado, el Mollerussa.

Los primeros minutos eran de igualdad y poco acierto, especialmente por parte de los tarraconenses. Después de que un triple de Iker Fernández empatara en 10, uno parcial de 7-0 abría resquicio para los locales y forzaba el primer tiempo muerto de Toni Larramona. Después del paréntesis, tímida reacción liderada por Buscail e Issouf, aunque los mallorquines cerraban el primer periodo con 19-15.

Un mate y dos triples del Calvià estiraban la renta hasta el 27-18 al empezar el segundo. Loras y Campeny respondían también desde los 6,75 y una bandeja de Stefanuto completaba uno parcial de 2-10 por poner el 29-28. La mejora en defensa permitía alargar la dinámica y una acción de Loras en el palo bajo ponía por delante a los del Serrallo por primera vez: 31-32, resultado con lo que se llegaba a la media parte.

Volviendo del descanso, un 6-0 cambiaba el marcador. La cosa iba de parciales y la respuesta del CBT era uno contundente 0-13 con protagonismo para David Fernández, Stefanuto y Duch (37-43). Pero el Calvià no bajaba los brazos: Aguilera empataba en 45 y los mallorquines cerraban el tercer cuarto por delante: 48-47.

Los de Toni Larramona se volvían a poner por delante sólo empezar el periodo definitivo, con rentas que llegaban a los 5 puntos en varias ocasiones, pero que no remataban el trabajo. Un 2+1 de Stefanuto y una canasta de Buscail marcaban a un 56-62 a menos de dos minutos para el final.

Si no era definitivo era por la irrupción de Marc Garcia, que ya había sido el verdugo del CBT en el partido de ida. El base recortaba hasta sólo 2 puntos en un abrir y cerrar de ojos y tenía la oportunidad de empatar desde el tiro libre. Esta vez, sin embargo, ha salido cara y el partido ha acabado con 60-62.