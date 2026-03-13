La era Alfaro empieza con el mayor de los retos: vencer al líder Sabadell

La era Pablo Alfaro en el Nàstic de Tarragona empieza hoy. El técnico grana ha tenido sólo cuatro días para preparar el equipo contra el mayor de los retos: batir al flamante líder de la categoría, el Sabadell. El conjunto arlequinado representa aquello que la directiva grana quería al principio de curso. Un equipo líder con jugadores revalorizados, con un estilo de juego vistoso y dominante y un técnico con las ideas claras. Eso sí, está claro que el proyecto fue mucho mejor planificado.

Esta noche la atención volverá a un Nou Estadi tocado, pero con ganas de ver mejoras en su equipo. Alfaro ha tenido poco tiempo, pero lo que tiene entre ceja y ceja es la competitividad, un factor que se ha echado de menos en las últimas jornadas. En frente hay un rival con el cual ya se ha enfrentado en dos ocasiones y, curiosamente, lo ha hecho con dos entrenadores diferentes.

El Sabadell aterriza en Tarragona después de sumar nueve jornadas consecutivas en la primera posición. Los de Ferran Costa se han repuesto de una dinámica irregular de cuatro partidos sin ganar con la fortaleza de la Nova Creu Alta. Eso sí, a domicilio todavía tienen una cuenta pendiente, porque no ganan desde el 18 de enero. Con todo, los arlequinados siguen siendo el segundo mejor visitante del grupo.

Los de Ferran Costa destacan por ser un equipo superior al rival con la pelota. El control de la posesión y la capacidad de aprovechar los errores del rival son sus puntos fuertes. De hecho, el Nàstic lo probó de la primera mano en el duelo disputado en la Nova Creu Alta. Entonces, el equipo entrenado por Luis César todavía pudo arañar un punto milagroso alcanzando el 0-0.

A pesar del resultado, el duelo fue casi un monólogo arlequinado, con múltiples ocasiones para ganar y con dos protagonistas destacados: Albert Orriols y Quadri Liameed. Los dos forman la mejor sala de máquinas de toda la categoría y, además, son los jugadores revelación. Contra el Nàstic, tanto Urri como Quadri hicieron lo que quisieron, conducen el esférico con decisión y son ganadores de duelos. En definitiva, expertos en ahogar las ideas del rival.

En ataque, Coscia y Escudero destacan como los pichichis con siete goles. Son buenos rematadores, pero tienen los mejores generadores. López-Pinto es el extremo más peligroso, con una gran capacidad para dejar atrás los defensores, precisión en los centros y buen chute.

Además, el punto fuerte del equipo está a la defensa. Con 15 goles, es, con diferencia, el equipo que menos recibe de la categoría. Esta es una buena combinación de una defensa férrea ganadora de duelos y un portero en un gran estado de forma como Diego Fuoli. En definitiva, si un equipo es líder, normalmente está por su maestría en las áreas.

El retorno de Godoy

La exgrana Alan Godoy volverá al Nuevo Estadio con el Sabadell

Quien estará en el centro de las miradas será Alan Godoy. La exgrana vuelve a Tarragona después de un retorno fallido el mercado de invierno del curso pasado. Entonces, llegó con el Barça B y no fue bien acogido. Ahora, con el Sabadell, volverá a ser protagonista tanto en el césped como en la grada.