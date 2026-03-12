El Reus Deportiu está decidido a sellar el billete a la final en ocho en casa

El Reus Deportiu Brasilia quiere irse hoy a dormir con la clasificación de la final a ocho de la Champions bajo el brazo. Quedan tres jornadas para cerrar la fase de grupos, pero los rojinegros pueden dejar el trabajo hecho si hoy ganan al Trissino o si el Igualada pierde contra el Barça.

Los de Jordi Garcia afrontan el partido con un doble incentivo. Primero, la clasificación en casa con una Bombonera llena y, segundo, para vengarse contra el Trissino.

El equipo y aficionados tienen muy presente el duelo disputado contra el campeón italiano en su pabellón. El partido se escapó en los últimos segundos y los de Jordi Garcia salieron derrotados por 4-3 después de un partido heroico para igualar el marcador. «Tenemos muchas ganas de sacarnos la espina del partido de la primera vuelta», reconoció el técnico reusense.

El Trissino llega hoy a la Bombonera en plena forma. El último fin de semana alcanzó el título de campeón de la Copa de Italia y tiene la liga encauzada. Jordi Garcia definió el equipo italiano como «un equipo que ataca muy bien. Tiene 8 jugadores de primer nivel con mucha potencia ofensiva. Sus dos porteros son los de la selección italiana y tiene una gran capacidad para cambiar el ritmo de los partidos».

El triunfo contra el Trissino tiene un esgraó más de importancia, porque el Reus no se conformaría con la clasificación, sino que también tendría opciones para avanzar al equipo italiano a la clasificación. «Somos conscientes de que quedan tres jornadas, están a tres puntos y tienen el average con un gol, los tendríamos que ganar y después sumar algún triunfo más contra Oporto o Barça, es difícil», explicó Garcia.

Primero, pero los rojinegros se concentran al certificar la clasificación matemática. Esta también puede llegar de manera externa. El Igualada está a seis puntos de distancia con nueve puntos en juego. Además, el empate beneficiaría el Reus. De esta manera, una derrota del Igualada en el Palau Azulgrana haría del Reus equipo de la final a ocho. «Tendremos un ojo puesto al partido del Palau Blaugrana y en función del resultado que se dé allí podremos hacer diferentes cosas».