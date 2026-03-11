El Tarragona Hockey, una familia en crecimiento

El equipo de la Tarragona Hockey Club celebrando el triunfo en la Supercopa Munich de Cataluña de la Federación Catalana de Hockey.CEDIDA CEDIDA

El hockey hierba se está haciendo un agujero en Tarragona. En una demarcación donde el deporte sobre patines reina, un pequeño reducto tarraconense se abre paso. La Tarragona Hockey Club se ha establecido como una gran familia en constante crecimiento que da visibilidad a un deporte que hace casi un siglo ya se jugó a la ciudad a través del club Gimnàstic.

Todo nació de una idea a las redes. Lo que se organizó como un encuentro para disfrutar de este deporte al Parc Francolí acabó siendo una sesión con 30 curiosos. Desde aquella jornada en el 2023, han pasado tres años de crecimiento y supervivencia a todos los niveles: superando la burocracia para establecerse como club oficial y buscando una sede donde poder crecer todavía más. Esta la han encontrado en el Instituto Turó, donde llevan a cabo los entrenamientos todos los lunes.

Su esfuerzo no ha pasado desapercibido para la Federación Catalana, de que reconoció el Tarragona HC con una placa conmemorativa por haber recuperado el hockey hierba en la provincia.

«Somos una gran familia y lo más importante es el rol social del club y los valores que transmite», destacó a una de las fundadoras, Caterina Cimolai. «Es un deporte que promueve el juego en equipo, así como el respeto y la tolerancia. Además, hace comunidad», apuntó Cimolai. De hecho, la clave que impulsa el Tarragona HC es más allá de entrenar y competir, así crear un vínculo social entre los jugadores. Ahora, la familia es de 50 socios.

«Desde la creación no hemos parado de crecer. Ahora mismo contamos con dos equipos mixtos y uno de jóvenes, pero a este ritmo sabemos que el próximo año podremos hacer uno femenino», subrayó Cimolai. Tener una sede y regularidad en los entrenamientos es un punto importante para todo club, pero también es la competición y el Tarragona HC empezó con buen pie.

El pasado mes de octubre, el club participó en la competición impulsada por la Federación Catalana de Hockey para clubs de nueva creación y que participan en una modalidad mixta. La Tarragona se enfrentó contra el Girona HC y el Sitges HC, saliendo victorioso en todos los partidos.

El equipo entrena cada lunes de 18.30 a 21 h en las instalaciones del Instituto Turó

Este mes de febrero, el equipo tarraconense jugó a Terrassa la Supercopa Munich +30 contra el Girona HC. Allí alcanzaron el trofeo de campeón después de ganar por 8-4. «Fue un partidazo, era nuestro primer año y jugamos contra un equipo de mucho nivel», destacó.

Al horizonte está ahora el Campeonato de Cataluña, un torneo especial porque estará en casa, en el campo del Instituto Turó este 26 de abril. «Es muy importante para nosotros poder celebrar una competición allí donde entrenamos siempre. Será toda una fiesta y todo el mundo está invitado a venir», animó Cimolai.

Seguir creciendo

Desde el club siguen trabajando para hacer crecer el club. Primero con la intención de buscar una sede más próxima a la ciudad y que los habilite más horas a la semana para más entrenamientos. «Competir contra el fútbol para conseguir unas horas para entrenar es muy difícil», se lamentó Cimolai. «En Barcelona hay clubs que aprovechan cuando el Ayuntamiento cambia el césped artificial para utilizarla para entrenar, para nosotros es complicado», apuntó.

De momento, la Tarragona Hockey Club continúa su historia cada lunes con el apoyo del sponsor BigMat Queralt. Todo el mundo que quiera probar el hockey hierba, lo puede hacer poniéndose en contacto con el club a través de su Instagram tarragonahockeyclub.