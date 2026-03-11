Pablo Alfaro y Ferran Costa, cara a cara de Nàstic i Sabadell antes del derbi

Pablo Alfaro y Ferran Costa se pusieron cara a cara en el Nou Estadi Costa Daurada para empezar el derbi del viernes. El técnico del Nàstic y el del Sabadell compartieron unas palabras, tanto ante la prensa como en privado, para empezar a calentar un partido clave para los dos equipos.

Les dinámicas son opuestas. El Sabadell aterrizará en Tarragona como el flamante líder de la categoría, un equipo trabajado y en dinámica ascendente que buscará un triunfo que los consolide todavía más en el más alto de la liga. Por otra parte, Pablo Alfaro arrancará su etapa con poco tiempo para establecerse y desde las posiciones de descenso.

El escenario, sin embargo, se prevé con un gran ambiente. Primero para los nastiquers que no fallarán para animar su equipo y ver a su nuevo técnico y por el gran desplazamiento que prepara el Sabadell.

«Llegamos a un gran escenario, nos enfrentamos contra un club con muchísima capacidad y lo hacemos con el máximo respeto», indicó Ferran Costa. Esta es la tercera vez que el entrenador arlequinado se enfrentará al Nàstic y también será el tercer nuevo entrenador para él, porque se enfrentó a liga contra Luis César y a la Copa Cataluña con Cristóbal Parralo.

Con todo, Costa indicó que está preparado por la incertidumbre de preparar un partido contra un técnico nuevo: Tenemos que ser fieles a nuestro estilo y nuestra manera de hacer. Hace 27 jornadas que lo hacemos y, contando amistosos y Copa, 40 partidos trabajando juntos», sentenció. La realidad muestra que su fórmula funciona.

Pablo Alfaro fue directo en su intervención para situar la etiqueta de favorito en el Sabadell: «Como dice el compañero Ferran, nos tienen 40 partidos de ventaja, yo sólo llevo tres partidos». «Los jugadores están expectantes, la actitud es buena, pero son entrenamientos. Sobre todo nos hemos centrado al elevar el espíritu competitivo del equipo», indicó Alfaro de su trabajo las últimas jornadas.

El primer problema a arreglar para el aragonés es el estado mental de la plantilla. «He ido hablando una uno para desbloquear la situación». También avisó de que matizará también sobre el césped: «Estamos haciendo el diagnóstico y tomaremos las decisiones adecuadas. Hay alguna que no será agradable, pero si es en beneficio del equipo, se tomará».