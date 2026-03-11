Hacer del Nàstic un equipo competitivo y capaz de superar las adversidades, la tarea de Pablo Alfaro

Pablo Alfaro ya está trabajando intensamente para recuperar el Nàstic de Tarragona. El técnico destacó que no viene a revolucionar nada, pero sí que tiene muchos problemas a corregir en poco tiempo.

El dramatismo de la situación se podría ver reflejado a la clasificación hoy por la noche, porque si el Murcia puntúa contra el Marbella –el colista– en casa, el Nàstic caería en posiciones de descenso. Además, un mal resultado contra el líder podría dejar el equipo a cuatro puntos de la permanencia. Quedan once jornadas de competición y los grana necesitan cinco victorias para salvarse. Al menos, así lo indican las clasificaciones en años anteriores, que dejaron la permanencia entre los 45 y 48 puntos.

Siendo directos, Pablo Alfaro se encuentra un equipo moribundo. Les sensaciones en las últimas semanas muestran múltiples debilidades que pasan entre los básicos de un equipo. A la plantilla le falta gen competitivo para dejarse el alma para alcanzar la victoria, sea protestante o imponiéndose ante los rivales. También le falta personalidad para saber levantarse de las adversidades. Les últimas jornadas siempre acababan igual, con un equipo incapaz de remontar un gol matinal del rival. Falta también intensidad, sobre todo se vio en la derrota por 4-1 contra el Eldense en la línea defensiva, pero extrapolable en el resto del campo. También falta fútbol, capacidad técnica, superar duelos y recursos e ideas para atacar al rival. Por encima de todo eso, hay que recuperar la esencia del Nou Estadi, un fortín en años anteriores y, este curso, ya se han visto 6 derrotas.

Los grana necesitan 5 triunfos para alcanzar una salvación según años anteriores

Qué esperar

El estilo de Pablo Alfaro que ha mostrado en sus equipos es de un conjunto ordenado y compacto detrás. El aragonés quiere que sus equipos sean sólidos defensivamente y que concedan poco, una tarea pendiente para los grana. Al mismo tiempo, sus equipos apuestan por el juego directo y se entretienen muy poco en medio del campo. En definitiva, sus equipos son más serios y competitivos que vistosos, justo lo que necesita el Nàstic en este momento.