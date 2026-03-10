El primer día de Pablo Alfaro en el Nàstic: «Contamos con todos, pero quien no rema, pesa»

Pablo Alfaro ya modela su Nàstic de Tarragona. Ayer completó una jornada expreso. Domingo de negociaciones, lunes por la mañana llegada a la ciudad y presentación y, por la tarde, primer entrenamiento. Él mismo lo afirmó «no hay tiempo para perder». En gran parte porque hay mucho a mejorar y poco margen para el primer partido del viernes y 11 jornadas para acabar la liga. Más que a nivel deportivo, la entrada de Alfaro sacude el equipo a nivel competitivo y de carácter. Él tiene, y de sobra: lo demostró como jugador. Ahora abre los brazos a todos los jugadores, pero también envió un mensaje a los navegantes: «Contamos con todos, pero quien no rema, pesa».

Ya es el tercer entrenador del curso, una maniobra más desesperada para estabilizar un proyecto que está en caída libre. Alfaro aterrizó ayer desintoxicado. Aire fresco, ideas nuevas y motivación extra que tiene que inyectar directamente a un equipo moribundo.

«Vengo al Nàstic porque es un club de prestigio y soy consciente de que la situación no es cómoda», apuntó durante su presentación. Una mirada externa ayuda a mirar más allá del pesimismo que ha impregnado un proyecto fallido. Alfaro fue claro: «No hay tiempo para perder, nos quedan tres meses para revertir la situación». Pero también destacó una realidad que los últimos resultados han hecho olvidar: «Creo que hay club y bastante plantilla para estar mejor».

El primer entrenamiento de ayer fue una toma de contacto. Primero fue puertas adentro, en una charla en la cual estuvieron presentes el presidente ejecutivo Lluís Fàbregas y el secretario técnico Sergi Parés. Posteriormente, sobre el verde del Anexo. Alfaro reunió a todos los jugadores para hacer su primer diagnóstico. Licenciado en Medicina, el doctor Alfaro destacó que «no llego a hacer ninguna revolución. Vengo a matissar y dar el tratamiento futbolístico oportuno con los jugadores que hay». El de Zaragoza sabe que primero necesita hacer del Nàstic un equipo guerrero y capaz de luchar en el barro por salvar la categoría.

Esta energía se pudo ver en el primer entrenamiento. Dirigió la primera charla, tuvo la propia con Pedro Alcalá que, con David Alba y Sergio Camus, no entrenaron por molestias físicas. La primera parte del entrenamiento la observó desde la distancia dejando el timón al preparador físico Jordi Abella. Posteriormente, mostró su nervio dirigiendo los ejercicios con la voluntad y determinación que ya mostró como futbolista.

Alfaro se encuentra en un Nàstic en situación crítica. De hecho, si el Murcia puntúa el miércoles contra el Marbella situará el equipo grana por primera vez al curso en posiciones de descenso. Para poder levantar la situación, el técnico apuntó que «primero toca ser consciente de nuestra realidad en nivel deportivo y de lo que somos ahora mismo. A partir de aquí, trabajo y crecer para mejorar todas las cosas buenas que había y se han perdido».

El aragonés subrayó que durante la semana se reunirá uno a uno con todos los jugadores. «Todos tendrán su sitio, pero tienen que demostrar que quieren sumar». Fue más claro: «Si la gente no está por la labor, los que mandan serán los primeros que lo sabrán. Contamos con todos, pero quien no rema, pesa, y estamos todos en el mismo barco». El primero al tener la primera cata de Alfaro fue Sergio Santos al final del entrenamiento. De hecho, el lateral derecho grana es lo único en el plantel que coincidió con Alfaro, estuvo en la etapa en el Real Murcia y su relación no llegó a buen puerto, porque Santos no acabó la temporada con él.

A nivel de objetivo, Alfaro se encomendó al método Cholo Simeone. «Sabadell y Sabadell, nada más». «No puedo prometer nada, sólo hablar poco y trabajar mucho».

Alfaro tiene una semana exigente. Él, de la mano del segundo entrenador Iago Martínez tienen cuatro sesiones por preparar su estreno contra el Sabadell, el líder de la categoría. El conjunto arlequinado llega con dinámica ganadora y ganas de hacer fiesta al Nou Estadi y el Nàstic tiene que saber responder con carácter.

El entrenador confía en su materia prima. «El equipo tiene jugadores con un nivel mucho más alto de lo que han demostrado últimamente», apuntó. Además, tuvo el diagnóstico claro: «Es una situación futbolística que se soluciona centrando el foco en el campo, en los jugadores, en el esquema, posicionamiento y competir. Sólo sale de aquí jugando al fútbol».