El Reus FC Reddis continúa su Tourmalet contra el Alcoyano

El Reus FC Reddis continúa este domingo su Tourmalet particular en el Estadi Municipal. Después de una visita difícil contra el Atlètic Balears, los rojinegros vuelven en casa a lamerse las heridas contra otro rival de entidad: el Alcoyano.

Los de Marc Carrasco buscarán una victoria delante de los suyos para continuar en la pugna en el play-off de ascenso y el rival es uno de los acabados de descender de Primera Federación que está en la misma pugna. De esta manera, en este tramo de liga, todos los puntos valen doble. Este es un duelo doblemente importante porque será el último en casa en un tiempo. Los rojinegros tienen al horizonte dos partidos consecutivos en las Islas Baleares contra el Poblense, el segundo clasificado, y el Andratx, el decimosexto.

El de este domingo es un duelo de cuatro puntos, porque la victoria supondría dejar atrás un rival directo y ganar el gol average. De momento, los reusenses lo tienen a favor después de la victoria por 0-1 en El Collao. También lo es para un Alcoyano que llega al duelo con la máxima motivación. El conjunto alicantino sumó el último fin de semana la primera victoria de todo este 2026. Este triunfo deja los de Fran Alcoy a tres del Reus y con el play-off en el punto de mira.

El Alcoyano ha demostrado toda la temporada que es un equipo guerrero más que talentoso. Los de Fran Alcoy no son un conjunto que llegará al Estadio Municipal a dominar en el Reus, pero sí que tiene sus armas para competir a través duelos individuales. Durante la competición se han convertido en un equipo rocoso y difícil de batir. De hecho, raramente los duelos contra el Alcoyano pasan más allá de un gol por partido. En los 9 que se han disputado este 2026, cinco han acabado con empate a cero y el resultado más exagerado fue la victoria del Olot por 0-2. La defensa férrea sostiene el equipo, el Alcoyano aprovechará la pelota parada y el juego directo para hacer daño al Reus y tratar de llevarse los tres puntos del Municipal. Además, en invierno se reforzaron en la portería con la incorporación de Unai Marino, un jugador que hace unos meses competía a Primera Federación con el Unionistas.

El Reus llega al duelo con las bajas por sanción de Xavi Jaime y Pol Fernández

Movimientos obligados

Marc Carrasco tendrá que sacudir obligatoriamente el once de cara a este domingo. El técnico rojinegro perdió por sanción al capitán Xavi Jaime y también al defensor Pol Fernández Morales. De esta manera, jugadores como Raúl Melo y Pol Fernández Morales se obran el camino para incorporarse al lado de Recasens y Alarcón. Quien también estará a disposición es Xavi Molina. El de la Canonja devolvió contra el Atlètic Baleares después de meses lesionado y podrá añadirse a la rotación si Carrasco lo ve oportuno.

El Reus buscará una nueva victoria ante sus aficionados, un triunfo para sumar confianza en una recta final exigente y con el sueño del play-off al horizonte.