El Nàstic, con necesidades de puntos contra el mejor local de la categoría

El Nàstic de Tarragona afronta un fin de semana de urgencias. Los grana necesitan sumar porque caer en posiciones de descenso es un riesgo cada vez más real. La derrota contra el Antequera fue una golpe duro y, ahora, toca levantarse en el campo del Eldense, el mejor local de la categoría.

El equipo estuvo en esta misma situación hace un par de semanas. Entonces, los grana se convirtieron en los primeros al vencer en el campo del Atlético Madrileño. Ahora, en frente hay un Eldense que llega tocado al partido después de sumar dos derrotas consecutivas, la última fue este miércoles.

La semana pasada, el Eldense cayó derrotado contra el Hércules en el último minuto en un partido que igualó en el tiempo de descuento. Este traspié se sumó a la del último miércoles. Entonces, los alicantinos recuperaron el partido aplazado contra el Villarreal B y se cayeron por 2-0. Dos derrotas consecutivas y un empate en casa anterior dejan el equipo en buena posición a la clasificación, pero tocado.

El equipo alicantino no tiene nada que ver con respecto a lo que se encontró el Nàstic en el Nuevo Estadio en septiembre. Entonces, los grana ganaron por 3-0 en un duelo inverosímil en el cual el talento individual protagonizó una goleada que no reflejó el juego sobre el césped. Ahora, con Claudio Barragán en el banquillo desde hace 18 partidos, el Eldense se ha convertido en uno de los equipos más poderosos del grupo, escalando hasta la cuarta posición.

Sus referentes continúan siendo dos viejas guardias. Dioni y Fidel son los pichichis con siete goles cada uno. Fidel, con una carrera contrastada a Primera y Segunda División, mantiene su nivel a los 36 años alcanzando también 5 asistencias. El Nàstic ha sufrido al delantero desde su etapa al Atlètic Balears y también en el Málaga –marcó el primer gol de la funesta final de aquel 22 de junio. Como curiosidad, entre las filas del conjunto alicantino también hay otro protagonista de aquel Málaga, el centrocampista Manu Molina.

El ataque la refuerza una exgrana, Hamza Bellari, que es un jugador recurrente como revulsivo que aporta calidad en los duelos individuales. Defiende, destaca el neerlandés Floris Smand que ayuda a fortalecer una línea sólida en los duelos aéreos. Con todo, como pasaba con el Atlético Madrileño, la debilidad de la línea está en los agujeros a espaldas de los defensores, que se pueden castigar a través de transiciones.

El Antequera es el único equipo de la liga que ha ganado en el campo del Eldense

Mirando hacia abajo

El Nàstic de Tarragona disputará el duelo con un ojo puesto en el Juventud Torremolinos. Los malagueños reciben en casa en el Alcorcón y, según cómo los den los resultados, podrían salir del pozo del descenso en detrimento de la conjunta grana. El duelo contra el Eldense es clave, pero también para el banquillo. La derrota contra el Antequera fue muy dura tanto para el equipo, como para los aficionados y, en especial, para Cristóbal Parralo. Otro mal resultado consecutivo podría acabar condenando al técnico por buscar un nuevo revulsivo para evitar el final más dramático.