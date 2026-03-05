Sergio Santos: «En el fútbol un día eres el mejor y el otro el peor. Yo me he centrado en trabajar»

¿Cómo está después de la derrota contra el Antequera?

«Como equipo estamos dolidos para no alcanzar los resultados que queremos en casa. El Nou Estadi tendría que ser un fortín, pero no lo estamos consiguiendo. Nuestro espejo para este fin de semana tiene que ser el partido contra el Atlético Madrileño. Queremos volver a tener aquel nivel y llevarnos los tres puntos».

¿Qué cree que cambió de aquel Nàstic al del pasado domingo?

«Creo que no cambia mucho. Allí hicimos un gran partido y, el domingo, estábamos haciendo un buen partido hasta que nos anulan el gol y nos marcan. Éramos contundentes, teníamos la pelota y creábamos ocasiones. Desde mi punto de vista, el gol anulado fue un poco el detonante de lo que acabó siendo el partido».

¿Cree que tendría que haber subido al marcador?

«Sí. Según mi opinión, anularlo es una injusticia. El excompañero mío, Barbu, coge a Juanda y hace que caiga al suelo. Juanda en ningún momento interviene en la jugada ni tapa la trayectoria de la pelota. Fuera de juego no se puede silbar nunca, porque entonces el árbitro tendría que pitar el penalti anterior. Pienso que la jugada marcó el partido».

¿El árbitro os da alguna explicación?

«Cabe. Sólo dijo a Ander Zoilo que, si queríamos revisar alguna otra jugada aparte del gol, lo pidiéramos. Fue la única explicación».

¿A este Nàstic le cuesta reaccionar ante las adversidades?

«No estoy de acuerdo en el hecho de que nos cueste reaccionar. Contra el Atlético Madrileño conseguimos remontar. Lo que es una realidad es que cuando un equipo empieza perdiendo, es muy complicado salir adelante y hacer las cosas bien».

Acumula tres titularidades en tres partidos. Hace un mes parecía impensable porque era un candidato a abandonar el equipo.

«En Navidad llegué a un acuerdo con el club para abandonar el equipo. El fútbol tiene estos momentos, un día eres lo mejor y, en el siguiente, lo peor. Un día estás fuera y después te quedas. Yo sólo me he concentrado en entrenar y trabajar como nadie. No he puesto nunca una mala cara».

Ha aprovechado la oportunidad.

«El fútbol es así. Esperaba mi oportunidad y trabajaba para conseguirla. Cuando me llegó, salí al campo con todo para demostrar mi valía extraer mi mejor versión».

Esta temporada, la defensa está en el punto de mira.

«Es normal. El defensa siempre es quien se lleva las culpas y las broncas cuando se reciben los goles. Es parte de nuestro trabajo trabajar con esta presión añadida».

¿Es un nuevo Sergio Santos con respecto al de enero?

«Soy el de siempre; mi potencial siempre ha estado allí. Lo único que hace falta es tener la confianza necesaria para poder extraerlo. Ahora mismo me siento contento y con confianza a nivel deportivo. Espero que eso se mantenga durante mucho tiempo».

El sábado espera el Eldense, el mejor local del grupo.

«Lo tenemos que afrontar como un partido más. Quizás es uno de los campos más difíciles de la categoría, pero estamos trabajando de lo lindo para marcharse el sábado con una victoria».

¿El Nàstic sólo necesita encadenar alegrías para poder levantar la cabeza y ganar confianza?

«Sí, necesitamos victorias para coger más confianza. Con los triunfos todo el mundo sonríe y trabaja mejor. Ganar el sábado es clave, subimos la barra del ánimo al máximo y lo tenemos que convertir en un punto de inflexión para poder engancharnos a la parte alta de la tabla y luchar por el objetivo del play-off».

Ha estado en equipos que han luchado por la permanencia y equipos con presión como el Real Murcia y el plantel del Real Madrid. ¿Ayuda en estos momentos?

«Sí. Toda la presión que venga de fuera es motivación extra. Estamos mentalizados para hacer bien nuestro trabajo, que es jugar a fútbol y ganar».