El CBT y el CB Valls afrontan un mes de marzo clave para definir sus ambiciones

«Hasta finales de febrero los que importa es la evolución del juego. Los equipos tienen que crecer para alcanzar su identidad, después, en marzo, empieza la fase decisiva en la cual el baloncesto pondrá los equipos donde corresponde a la clasificación». Estas fueron las palabras del técnico del CBT Toni Larramona hace unos meses en el inicio de la segunda vuelta. Ahora, en marzo ya ha llegado y tanto el CB Tarragona como el CB Valls afrontan un mes clave para definir sus ambiciones. Cuatro jornadas de alta intensidad que culminarán en un derbi fulgurante el sábado 28.

Los tarraconenses, con 17 victorias y 3 derrotas, ya tienen su billete en el play-off virtualmente garantizado, y afrontan las cuatro jornadas para alcanzar la mejor posición. Ahora mismo, los azules son segundos y tienen en el punto de mira el Mollerussa, primero clasificado con una victoria mes. El sábado, los de Larramona vuelven al Serrallo para jugar contra el Ciudad de Inca y, posteriormente, visitarán el Calvià, dos equipos de la parte baja que no permiten ningún traspiés.

Los duelos definitivos llegan hacia el final. El 21 de marzo los tarraconenses reciben el Mollerussa en un duelo directo por el liderazgo. En tierras leridanas, los tarraconenses salieron victoriosos con 9 puntos de margen que pueden decidir el average. Finalmente, el mes acaba con el derbi en el pabellón Joana Ballart, un encuentro que siempre se juega como la más importante de las finales.Para el club tarraconense, estar en la pugna por el ascenso ya es un objetivo cumplido, allanar el camino con la primera posición –solo tiene una eliminatoria antes de fases– seria a guinda.

Por otra parte, el Valls de Miki Larraz linda en marzo con ilusión y poca presión. Los vallenses ya tienen en el zurrón la permanencia, el objetivo del curso, ahora, quieren poner la guinda en el pastel alcanzando el play-off. En buena parte, el Valls se ha ganado este nuevo hito gracias a la racha firmada este 2026, año en que sólo han encajado una derrota.

Ahora mismo, los de Larraz son sextos con 11 victorias y sólo están a un triunfo de distancia con el Igualada, cuarto clasificado y última plaza de play-off. En esta lucha, sin embargo, también está el Castelldefels, el rival que los espera este fin de semana. Una victoria el domingo haría el sueño más real, pero una derrota todavía no descartaría nada. El calendario, como la meta, es exigente. Lo de Valls tienen que visitar la pista del tercero clasificado y, a final de mes, tienen el premio del derbi

La dificultad añadida está en el plantel. Los de Miki Larraz han jugado casi toda la temporada sin interior y, ahora, con la lesión de David Acosta, vuelven a tener que hacer malabares. Sin presión y cargados de ilusión, tanto tarraconenses como vallenses se preparan para completar un mes que puede definir la temporada para ambos equipos.