Sergio Santos, de candidato a marcharse a indiscutible al once del Nàstic

Cristóbal Parralo ha evidenciado en las últimas jornadas que está dispuesto a jugar todas las cartas para sacudir el Nàstic. Los retoques han llegado a todas las líneas y el rumbo de la temporada ha conducido el equipo hacia un escenario que hace pocas semanas parecía inimaginable. El lateral derecho, ahora, tiene un nuevo propietario: Sergio Santos.

El madrileño ha pasado de estar en la rampa de salida a convertirse en indiscutible. De hecho es, con Hugo Pérez, la única pieza que no ha cambiado de la línea defensiva en los últimos tres partidos. Además, ha sido el defensor más regular con respecto a rendimiento, aunque sufrió de lo lindo contra el Antequera. Santos también fue protagonista el pasado domingo en la jugada polémica de la jornada. El lateral se estrenó con un golazo que acabó anulado por el árbitro después de pasar por el videoarbitraje.

La entrada de Sergio Santos como pieza clave al once de Parralo supone un auténtico giro de guion, sobre todo teniendo en cuenta el contexto. El lateral ha atravesado varias etapas de irregularidad. Al inicio de temporada asumió la titularidad en el lateral derecho, mientras Sergio Camus se adaptaba al perfil izquierdo. Pero el error contra el Alcorcón, en el último minuto y que acabó dando la victoria a los madrileños delante del Nàstic, lo condenó al ostracismo del banquillo.

Sergio Santos ha sido el lateral derecho escogido en los últimos tres partidos

Con Parralo, Santos perdió protagonismo hasta que llegó el mercado de invierno y se convirtió en uno de los candidatos a salir del club. El equipo vio en él una opción factible para ganar una ficha sénior para incorporar a un nuevo jugador y lo buscó salida. Este era el discurso que se mantuvo en la secretaría técnica incluso cuando el mercado cerró. De hecho, Sergi Parés apuntó que todavía había tiempo para que abandonara el club porque los mercados extranjeros se alargaban más allá del 2 de febrero. Los días pasaron y Santos no se marchó.

Entonces, tuvo lugar un nuevo giro de guion. El club anunció la baja de Sergio Camus por pubalgia y subió al primer equipo al joven Oriol Subirats. El del plantel brilló contra el Alcorcón y fue titular contra el Villarreal B. Con todo, Santos reapareció en la última media hora de partido y ofreció un rendimiento que convenció a Parralo para ganarse la titularidad.

La temporada del Nàstic tiene tiempo para más giros en el guion, sobre todo en una línea defensiva que no funciona y cada partido tiene cambios. Con todo, Sergio Santos se ha salvado de la crema en los últimos tres partidos y es de los defensores menos señalados por lo que hace sobre el césped.