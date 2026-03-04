Joan Salvat, camino a completar su temporada más goleadora en el Reus

El Reus Deportiu Brasilia ha alzado la cabeza las últimas semanas con victorias clave a la Champions y también a la liga, que sitúan el equipo en una buena posición en la recta final de las dos competiciones. En las dos hay un protagonista destacado: Joan Salvat. El capitán del Reus está viviendo su temporada más goleadora desde que milita a la entidad rojinegra.

Desde su llegada al primer equipo, el reusense estaba acostumbrado a ser el líder y el encargado de un trabajo que a menudo queda lejos de los focos: trabajo defensivo, control de zona, lucha y mejora de los compañeros. Este curso ha decidido ponerse el equipo a espaldas de una manera diferente.

El último fin de semana, Salvat lideró la goleada contra el Sant Just por 1-4 con un doblete. Dos dianas que sitúan el rojinegro con un total de 18, tres más de las que alcanzó durante toda la temporada pasada. A la Champions, ya lleva 4, los mismos que el curso anterior. A este ritmo, todo apunta que superará todas las cifras conseguidas en temporadas anteriores. Ahora tiene al punto de mira superar los 21 goles alcanzados el curso 2018-19. Salvat es un hombre de club, de los que no miran estadísticas ni se centran en lucir, sino en mejorar el conjunto.

El equipo, sin embargo, necesitaba un referente en ataque en un año en que Martí Casas ha dado un paso atrás en el aspecto goleador. Salvat se puso el mono de trabajo y ya es el pichichi del equipo, y lo seguirá siendo si hace falta para ayudar a clasificarse para la final en 8 de la Champions y escalar tan arriba como sea posible a la liga.