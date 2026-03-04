El CV Sant Pere i Sant Pau acabará el curso construyendo el siguiente

Hace unas semanas, el CV Sant Pere i Sant Pau consumó el descenso matemático a la Superliga-2. El club tarraconense cae de la élite donde ha competido estas dos temporadas contra equipos que superaban con creces su presupuesto. Con todo, la liga no ha acabado. Todavía quedan cuatro jornadas y el equipo está decidido a aprovecharlas para empezar a construir el proyecto del curso 2026-2027.

Los cooperativistas están centrados al competir en este último tramo del campeonato y poder alcanzar la primera victoria del curso con jugadores del plantel. El club ha dado estos últimos días el primer paso con la rescisión de los cubanos Yusnier Morales y Elieser Rojas. Los dos fichajes del verano no han cumplido con las expectativas durante la temporada y no han ayudado a mejorar la situación de un equipo que ha echado de menos a un opuesto anotador como lo era Gerard Osorio la última temporada. No es el caso de Ismael Alomar, el tercer fichaje del verano del Caribe, que continuará como central hasta el final de curso después de alcanzar una mejor anotación que Moisés Vásquez el año pasado.

De esta manera, el CV Sant Pere i Sant Pau aprovechará para dar más minutos a jugadores del plantel que militan a los equipos júnior y juvenil para que puedan ganar experiencia y crecer de la mano del primer equipo. «Queremos dar espacio y minutos a aquellos jóvenes jugadores que se lo están mereciendo por su rendimiento y empezar a construir el proyecto de la próxima temporada sin perder tiempo», explicó a Diari Més el técnico Vlado Stevovski.

El último fin de semana, la Superliga-1 hizo una pausa para dejar paso en la Copa del Rey. Los partidos de la élite del voleibol estatal continúan este fin de semana con la visita del CV Sant Pere i Sant Pau a la pista del Melilla, el tercero clasificado y finalista de la Copa. De aquí a acabar el curso a finales del mes de marzo, los tarraconenses recibirán al pabellón de Sant Pere i Sant Pau en el Benidorm y el CV Manacor –que será la última jornada– y visitará la pista del CV Guaguas, el líder y mejor equipo de la categoría.

Todavía quedan cuatro jornadas por acabar la temporada a la Superliga-1