Xavi Molina, un retorno esperado y celebrado para el Reus FC Reddis

El Reus FC Reddis cayó derrotado en un duelo intentos contra el Atlètic Balears el pasado domingo, pero pudo sumar una nota positiva: el retorno de Xavi Molina. El defensor canongí volvió a pisar los terrenos de juego por primera vez desde el mes de octubre. Su vuelta, fue tanto celebrada como esperada por un Reus que recupera uno de los jugadores insignia de este proyecto en el tramo más importando de la liga.

El domingo, el Reus visitaba una de las plazas más complicadas de la Segunda Federación. El Atlètic Balears es, por presupuesto y talento, uno de los candidatos al ascenso a Primera Federación y el duelo estaba marcado en rojo en el calendario de los dos equipos. El conjunto rojinegro se presentó a pesar de va plantar cara a través de un Kenneth Soler que volvió a ser protagonista con un gol. Con todo, el conjunto rojinegro se acabó desangrando por la retaguardia. Primero, con el golazo maradonià de Keita, en el cual se deshizo de seis defensores rojinegros con excesiva facilidad. Posteriormente, por falta de contundencia a la hora de rehusar una centrada que habilitó el tiro de Jaume Pol.

Esta falta de contundencia la señaló Marc Carrasco en el postpartido, indicando que en un escenario tan exigente como este, si no eres capaz de dominar los pequeños detalles, estos te condenan.

Estuvo en el momento de más necesidad cuando Xavi Molina volvió en los terrenos de juego. El de la Canonja entró de la mano de Céspedes i Vaz como la primera batería de cambios para hacer reaccionar al equipo. Con todo, el partido no fue a más, en gran parte porque la polémica expulsión de Xavi Jaime fue la anestesia perfecta para mantener el 2-1 final.

Experiencia y liderazgo

La vuelta de Xavi Molina supone algo más que un recurso extra a las órdenes de Marc Carrasco. Es el retorno de un líder y un jugador insignia para el proyecto creciente del Reus FC Reddis.

Xavi Molina estuvo fuera de juego por lesión desde el último mes de octubre

El de la Canonja se unió al equipo hace dos temporadas en el debut del equipo en la Tercera Federación. Entonces, formó una pareja temida con Andy Alarcón. Los dos crecieron juntos para convertir al Reus en un equipo difícil de batir. Molina no sólo aporta contundencia, sino que es un líder, un altavoz que hace mejores a sus compañeros, tanto en la toma de decisiones como a nivel de posicionamiento. Este año, como los anteriores, empezó como titular indiscutible, pero vio cómo una lesión en el tendón de Aquiles lo dejaba fuera de juego en octubre.

Desde entonces, el canongí ha trabajado sin descanso para anticipar su retorno. En noviembre, ya se dejó ver en las redes en plena fase de recuperación con el lema rojinegro «hasta morir». Finalmente, su vuelta a las convocatorias fue en el mes de enero. De nuevo en los entrenamientos, pero arrastrando pequeños dolores y molestias, siguió dejándose la piel hasta que Carrasco lo volvió a necesitar el domingo.

El retorno es la mejor de las noticias por un Reus que necesita a sus líderes sobre el césped en el tramo más importante de la temporada. Quedan nueve jornadas, un tramo donde se decidirá a pesar del Reus lo afrontará con el mejor de sus comandantes sobre el césped.