Enric Pujol: «Nos hemos cansado de perder, lo sacaremos adelante por todos los nastiquers»

El jugador del Nàstic Enric Pujol después del entrenamiento del pasado miércoles en el Nou Estadi Costa Daurada.GERARD MARTÍ

¿Cómo está después del triunfo del sábado?

«Muy bien. Han sido semanas duras para no tener continuidad en el juego, pero el partido de Copa Cataluña me dio alas y confianza. Después jugué contra el Atlético Madrileño, a que no me lo esperaba, y lo mejor fue volver al camino de la victoria».

La Copa Cataluña fue una oportunidad para coger buenas sensaciones.

«Pedí jugarla porque necesitaba minutos para coger confianza. Era en el campo del líder, el Sabadell, estaba muy motivado y podía jugar con los compañeros a que el año pasado estaban conmigo en el juvenil. El brazalete de capitán fue la guinda del pastel. Una lástima que no pudimos ganar a los penaltis».

¿Como ve al equipo después del triunfo contra el Atlético Madrileño?

«El equipo llega con muchas ganas de luchar y seguir trabajando. Hay más alegría al ambiente y sabemos lo que tenemos que hacer: seguir mejorando los errores que cometimos, intentar no encajar, marcar y ganar contra el Antequera».

¿Qué cree que cambió contra el Atlético Madrileño para alcanzar la victoria?

«El equipo sigue siendo lo mismo. Ya estamos cansados de perder, perder y perder. Hemos dicho hasta aquí, que tenemos que sacar adelante eso por nosotros y por toda la gente que ama el Nàstic, sin ninguna excusa».

¿Cree que es cuestión de confianza y que este triunfo puede ser un punto de inflexión?

«Sí, lo creo. Hasta ahora todo lo que podía salir mal, lo ha hecho. Recuerdo el duelo contra el Atlético Sanluqueño, Jaume Jardí, que nunca ha fallado un penalti ni en la liga ni en los entrenamientos, falla uno, tenemos muchas ocasiones y no las hacemos y llegan al minuto 90 en el área y nos hacen el gol. Cuando estás en dinámica negativa piensas que no saldrás nunca y con la ayuda de los entrenadores y la gente que nos rodea lo estamos cambiando».

¿Parece que ha pasado un mundo desde su debut, pero recuerda cómo se sintió?

EL DEBUT AL PLAY-OFF «Les primeras personas que llamé fueron mis padres y el técnico Xavi Vilagut»

«El jueves anterior, Luis César me pilló después del entrenamiento para decirme que sería titular. Recuerdo que me dijo quiero que te lo tomes con normalidad. Es un partido que nos jugamos mucho y el campo estará lleno, pero juega como si estuvieras en el juvenil».

¿Sintió nervios?

«Durante la tarde, en el hotel, sí que sentí. Me costó dormir un poco, pero una vez llegamos aquí con el autobús y vi toda la afición, se me pasaron los nervios de golpe».

¿Cómo se recibió la noticia en su casa?

«Primero llamé a mi padre. Hacía tiempo que le decía en broma que sería titular y esta vez, cuando le dije, no me creyó y me colgó [ríe]. Entonces llamé a mi madre y a ella sí que se lo creyó y se echó a llorar. Finalmente, también llamé a una persona muy importante para mí el año pasado, Xavi Vilagut. Estas fueron las tres primeras personas que lo supieron».

¿Cómo lo ayudó Xavi Vilagut en el Juvenil para dar el salto?

«Recuerdo que me dio mucha libertad. Siempre me decía que sea libre, pero que no le fallara y que le respondiera sobre el césped. Cada semana se me daba mucha confianza e intentaba volverle siempre al césped».

¿En qué ha cambiado al Enric Pujol de ahora con respecto a lo que debutó?

Soy más maduro y escucho mucho más a los compañeros cuando me corrigen, cosa que antes me costaba. Físicamente, también he hecho un cambio, aunque no aguante todos los paridos todavía [ríe] trabajo para ser más rápido y para estar más concentrado».

Este año no ha disfrutado de continuidad de minutos. ¿Qué piensa que tiene que hacer para ganarse los minutos?

«Trabajo para madurar todavía más mentalmente, absorber todas las críticas del míster y los compañeros como cosas positivas que me puedan mejorar. Me concentro en el día a día como nunca hasta que me llegue la oportunidad».

PUNTO DE INFLEXIÓN «Noto más alegría al ambiente y seguimos trabajando al corregir los errores y mejorar»

En estos partidos es el capitán grana de las Terres de l'Ebre, ahora que se han incorporado dos compañeros ebrenses.

«Yo soy de la Terra Alta, se tiene que decir [ríe]. Estoy muy orgulloso tanto por Pol Cid comopor la Oriol Subirats. Como nosotros, ellos lo han pasado mal a su manera y han trabajado y trabajado cuando nadie los veía y han aprovechado la oportunidad».

¿Cómo se siente el Nàstic cuando vuelve al pueblo?

«Pienso que hay bastante nastiquer en la Terra Alta y en las Tierras del Ebro. Cuando puedo me escapo al pueblo y mucha gente me da ánimos y sigue el equipo».

El domingo es un partido especial. El Nàstic hace el 140.º aniversario. ¿Cómo espera ver el Nou Estadi?

«Espero un estadio bastante lleno y que nos ayudará mucho. La gente nos sigue animando, aunque los resultados no sean los que todo el mundo querría. Volver a ganar en casa es la mayor motivación. Tenemos en la cabeza que tenemos que ganar a toda costa para salir adelante y sumar el máximo posible para intentar entrar al play-off y así lo haremos».

El rival es el Antequera. En el partido en su campo sufristeis una derrota dolorosa. ¿Es una motivación más?

«Sí, además fue un partido que pasó de todo. Al final, nos marcaron goles que no teníamos que recibir. El partido lo perdimos nosotros. Intentaremos que eso no pase este domingo, tenemos que ser sólidos atrás para que no nos superen, tener un juego fluido y rápido y vengarnos con una victoria en casa».

La victoria contra el Atlético Madrileño fue oxígeno para el equipo y también para la afición. ¿Qué mensaje quiere enviar a los nastiquers que se acercarán el domingo al estadio?

«Que sigan creyendo en nosotros. Estamos trabajando de lo lindo para sacar eso adelante. Sé que ellos sufren mucho, pero nosotros también y nos dejamos la piel día a día para mejorar y cambiar la situación. Este fin de semana ganaremos, iremos partido a partido para seguir creciendo todos juntos».