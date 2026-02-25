Enric Pujol, Pol Cid y Oriol Subirats, talento del Nàstic DO Terres de l'Ebre

El Nàstic de Tarragona tiene talento de futuro y presente con Denominación de Origen Terres de l'Ebre. Los últimos tres jugadores del plantel que se han incorporado para ayudar al equipo llegan directamente de Gandesa, Tortosa y Sant Jaume d'Enveja. Enric Pujol, Pol Cid y Oriol Subirats estuvieron presentes en la victoria contra el Atlético Madrileño y su rendimiento los mantiene como hombres de confianza de Cristóbal Parralo.

Enric Pujol

Los tres jugadores se encuentran en situaciones diferentes. El primero al llegar fue Enric Pujol. Directamente desde Gandesa, el joven central de 19 años arrancó la temporada como un miembro más de la primera plantilla. Como el resto de sus compañeros ebrenses, entró en la dinámica del Nàstic en un momento de necesidad y mucha presión. En su caso, estuvo en el play-off contra el Real Murcia el curso pasado, cuando el equipo necesitaba a un central de garantías. Entonces, César lo encontró en el Juvenil A.

Este año, la realidad marca que perdió el impulso del pasado. De nuevo con la fragilidad defensiva como punto débil grana, Pujol fue relegado como último central por detrás de David Alba y César Morgado. Así fue con Luis César y no cambió con Parralo. Les bajas le dieron una oportunidad, pero los fichajes de Hugo Pérez y Pedro Alcalá pasaron por delante.

La semana pasada, sin embargo, fue un punto de inflexión. Pujol fue uno de los jugadores del primer equipo presentes en la Copa Cataluña y también jugó contra el filial madrileño para cubrir la baja de Alcalá. En los dos partidos cumplió con solidez, todo y que con puntos a mejorar. Pujol ha demostrado que tiene las condiciones y, gracias a su juventud, un amplio margen de crecimiento. Ahora es a manos de Parralo darle continuidad al eje de la defensa para que pueda seguir evolucionando. Y también es responsabilidad del mismo Pujol dar un paso adelante y demostrar que es presente y futuro de la retaguardia del Nàstic.

Pol Cid

Desde Tortosa llegó el último soldado de Parralo. Pol Cid tuvo contra el Madrileño la oportunidad de demostrar que lo que aportó la última media hora contra el Betis Deportivo no fue la flor de un día. Y dejó claro que ha llegado para quedarse.

Cid escogió el camino más difícil, pero convenció un Cristóbal Parralo que ha demostrado que no le tiembla la mano para dar oportunidades a quien se lo merece. Para Cid, la Copa Cataluña fue la mejor bendición. Quizás el trofeo que ha molestado más esta temporada para el conjunto grana fue el gran escenario para lucirse para el tortosino. Contra la Muntanyesa se hizo visible para el técnico grana y en el día a día lo acabó de convencer.

Hace unas semanas Cid bregaba a la liga Elit y, el sábado, subió de golpe tres categorías para plantar cara a un filial talentoso y favorito para el ascenso. En aquel escenario, Cid demostró que es valiente y tiene personalidad con la pelota, fue la conexión entre la medular y el ataque grana y una solución al once del Nàstic.

Oriol Subirats

Desde Sant Jaume d'Enveja, Oriol Subirats a sus 18 años forma parte del primer equipo desde inicios de febrero. El lateral derecho ya se mostró el curso pasado con su debut, saltando directamente desde el Juvenil A. A febrero, el Nàstic hizo su movimiento para mostrar la confianza en el jugador: renovación y ascenso al primer equipo.

Su llegada coincidió con la lesión de Camus, hecho que lo ha entrado directamente en la lucha por la titularidad en el lateral derecho, una posición que compite con Sergio Santos. Contra el filial madrileño entró en el momento de cerrar filas y cumplió con su papel.

Tant Oriol Subirats como el resto de los jugadores DO Terres de l'Ebre grana son talentos de futuro con mucho de presente en el Nàstic y han demostrado que están preparados para dar un paso adelante.

Colina y Subirats ascendieron desde el Juvenil A y Pol Cid de la Pobla de Mafumet