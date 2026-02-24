La contra crónica del Reus-Valencia: Bendecido sea el banquillo

El Reus FC Reddis fue rescatado domingo por el agitador de siempre. Aitor Serrano es un currante y, al recibir la llamada de emergencia, se puso el mono de trabajo para rescatar un punto cuando más difícil estaba el partido. Los de Marc Carrasco no se encontraban cómodos sobre el césped. Se notaba cierta desconexión entre el bloque ofensivo del resto y Serrano fue el emulsionante ideal para cambiar un partido gris en un empate que podría haber acabado con más premio. La solución estuvo en el banquillo.

En un duelo sin el conector habitual, Ricardo Vaz, que fue baja por sanción y también se recupera de unas molestias físicas, el conjunto rojinegro necesitaba velocidad y decisión. Aquí entró Aitor Serrano. El del Catllar corrió una vez y otra a espaldas de la defensa del filial valenciano. Presionó, luchó y, lo más importante, marcó. Es el mejor revulsivo de la categoría por este motivo. De hecho, sus cuatro goles conseguidos esta temporada han sido siempre saliente desde el banquillo.

Esta es la tercera temporada de Serrano a la entidad rojinegra. Se incorporó el año del debut del Reus a Tercera Federación procedente de la UE Valls. Desde entonces fue un jugador importante, ayudando el curso pasado a completar el ascenso a la Segunda Federación. Aunque no es titular, esta temporada ha demostrado tener la misma importancia en su nuevo rol.

Su gol fue un punto de inflexión. De un Reus temeroso que salía adelante con más corazón y orgullo que ideas, el equipo recuperó las sensaciones de un dominador que fue a buscar la victoria. Fue el cóctel perfecto. El gol, la afición y la entrada desde el banquillo de Kenneth Soler y Ramon Folch. «Los cambios nos han dado un poco de pausa, electricidad y energía, pero pienso que ha sido el momento. El campo ha hecho bajada y lo hemos aprovechado de la mejor manera», reconoció Marc Carrasco. Estos dos movimientos más ayudaron a reconstruir el equipo, demostrando la importancia que tiene actualmente los jugadores del banquillo en el fútbol actual. Eso sí, el técnico no agotó los cinco cambios.

LA MEJOR NOTíCIA Kenneth Soler y Ramon Folch volvieron a jugar después de semanas fuera por lesión

El mejor retorno

La entrada de Kenneth Soler y Ramon Folch fue quizás la mejor noticia del partido. Los dos jugadores disputaron sus minutos después de semanas fuera por lesión. El mediocampista reusense no aparecía desde diciembre del año pasado y Kenneth después de tres jornadas. El Reus los echaba de menos y mucho. Folch puso orden en una demarcación que estaba en mínimos con un Xavi Jaime y Sandro Toscano jugando casi todos los minutos.

Por otra parte, en ataque, Kenneth volvió a mostrar que es un jugador diferencial. Sólo tuvo un cuarto de hora de partido, pero se encargó de recordar que es diferencial. Encontró el agujero a la defensa rival siempre que lo buscó y pudo ayudar al empate sirviendo en bandeja al tiro potente de Casales que el portero de la Valencia desvió.

La realidad marcaba que si en los últimos partidos el Reus no se encontraba en ataque es que faltaba su mejor cocinero. Carrasco envió un mensaje de calma destacando que no están al 100%, pero los dos jugadores fueron una buena sorpresa desde el banquillo y serán cruciales de nuevo en el once inicial. Un papel que quizás también se merece Serrano.