El Ibersol CBT completa el trámite con el colista y se pone segundo (89-66)

El Ibersol CBT se ha impuesto al Alfindén, colista de la Tercera FEB, en un partido sobrio de los de Toni Larramona, que han sabido gestionar bien una renta de dos dígitos consolidada al segundo cuarto. Jornada redonda, ya que la victoria permite a los tarraconenses escalar a la segunda posición por la derrota de l'Hospitalet delante el Ciutat d'Inca.

Con 16 victorias y 3 derrotas, el CBT se mantiene en un triunfo del líder, el Mollerussa, que no ha fallado a Barbastro, y aleja un poco más la línea que marca el acceso al play off de ascenso, que queda ya a 5 partidos por la derrota del Igualada.

A los del Serrallo les costaba medio cuarto abrir una primera ventaja, después de unos primeros minutos en que la intimidación de Tavares había dificultado el juego interior de los azules. Loras y Buscail empezaban a hacer daño a la pintura hasta el 12-6 y Stefanuto, con tres tiros libres, firmaba el 17-9. El primer periodo se cerraba con 19-14, después de un triple in extremis de Nuñez.

Dos triples de Stefanuto abrían el segundo, compensando la baja del gran especialista de la distancia, Adri Duch, que continúa con molestias a los isquiotibiales. El alero gallego estaba caliente y sus penetraciones daban ya un margen de 10 puntos. Con Senghor de aliado, la renta crecía hasta el 46-32 después de una bandeja de Iker Fernández y se quedaba en 10 puntos al descanso (46-36).

La segunda parte arrancaba con dos triples de Vicente, neutralizados por la verticalidad de Iker y Buscail. Con un cojín estabilizado en torno a los 10 puntos, en el tramo final del cuarto David Fernández desde los 6,75 señalaba el camino para cerrarlo con el resultado ya bien decantado (67-51).

Los tarraconenses administraban la renta en el último cuarto y, lejos de bajar la guardia, ampliaban el marcador hasta el 89-66 final. Nueva victoria coral con 5 jugadores en dobles dígitos en anotación: Iker Fernández (17), Stefanuto (17), Buscail (15), Senghor (13) y Loras (10).