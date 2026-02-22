La crónica del Reus-Valencia: Serrano rescata un punto para el Reus

El Reus FC Reddis rescató un punto contra el Valencia Mestalla en un duelo de contrastes. Los rojinegros no se encontraron en ataque ni estuvieron cómodos contra un filial veloz y eficaz en la opción que tuvo. No fue hasta la entrada de Aitor Serrano que el equipo no arrancó y, con el retorno de Kenneth y Folch, incluso se vivieron minutos para creer en algo más que el empate final.

Desde el primer minuto se vio que este sería un duelo de contacto y de duelos. Con respecto al conjunto rojinegro, se empezó con el pie izquierdo. En los primeros minutos los reusenses erraban en la salida de la pelota y daban protagonismo al filial valenciano.

Con todo, el Reus tuvo el primer aviso a través del de siempre. Sergi Casals ganó la banda y puso un centro atrás para Óscar Jiménez, pero este erró el remate y Ustrell no acertó la segunda opción. El delantero rojinegro no tuvo el partido más cómodo. Durante el primer tiempo se las tuvo con el defensor Wanjala, que, con contundencia, ganó todos los duelos individuales menos uno. Jiménez se impuso al defensor, le birló la pelota y disparó un tiro cruzado que se estrelló con la madera.

El Valencia Mestalla también tuvo la suya. Después de minutos de dominio, Mario Domínguez soltó una pelota muerta en la frontal que también chocó en el palo. De esta manera el partido fue al descanso, con una ocasión para cada uno.

Con todo, el Reus no se encontraba sobre el césped, muy desconectado el bloque ofensivo del defensivo y con poca creación.

Les sensaciones se repitieron a la reanudación y esta falta de control se aprovechó el Valencia. El filial aprovechó una recuperación para arrancar el motor y salir disparado en un contragolpe de libro. En tres pasadas abrió rendijas en la defensa rojinegra. Del medio a la banda y de la banda a la frontal para que Víctor Júnior castigara con el 0-1.

El gol fue un puñetazo y Carrasco dio entrada a Serrano para ganar el poder ofensivo que no había. Los reusenses recurrieron al corazón y cada pelota parada se convirtió en una ocasión de gol. En una de estas, Serrano consiguió un cabezazo que fue hacia el palo. Los reusenses celebraban un gol que el árbitro tardó en dar. Subió en el marcador i el Estadio Municipal reventó en euforia contra un Valencia que protestaba la polémica.

El gol subió al marcador, los ánimos se encendieron y, además, Ramon Folch y Kenneth Soler entraron. Todo, se convirtió en el mejor cóctel posible.

El equipo dio un paso adelante con un Kenneth que volvió a demostrar que es de superior categoría. Con él, el Reus ganó tres ocasiones de gol más, la más clara la tuvo Sergi Casals con un tiro potente que el Valencia pudo desviar.

Estos diez minutos de pura pólvora se agotaron y el partido, poco a poco, murió con la igualdad en el marcador y el césped.