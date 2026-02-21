Torredembarra acoge la segunda edición del ASB Women's Volleyball Cup con 80 equipos

El torneo de voley femenino de base se celebrará del 30 de marzo al 1 de abrilCedida

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Torredembarra será la sede principal de la segunda edición el ASB Women's Volleyball Cup, que se celebrará del 30 de marzo al 1 de abril. 80 equipos de voley femenino de base, provenientes de diferentes puntos del estado participarán en la segunda edición de este torneo que quiere promocionar el deporte de base.

Además de Torrembarra, también serán suyo de este torneo los municipios de Altafulla, La Pobla de Montornès y Tarragona. La cita va dirigida a equipos de voley femenino desde categoría alevín hasta juvenil. Se espera que unas 900 personas disfruten de este acontecimiento entre jugadoras, equipos técnicos y acompañadores.

La organización va a cargo de Around Sport BCN, desde la organización han puesto en valor que de los 54 equipos participantes el año pasado, se ha pasado a 80.

El ASB Women's Volleyball Cup contará con la participación de equipos de Cataluña, La Rioja, Navarra, el País Vasco, Murcia y Madrid. El torneo dispondrá de una madrina de excepción, la jugadora Patrícia Llabrés, internacional con la selección española y que hará una jornada de convivencia con las menores durante la disputa del torneo.