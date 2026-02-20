El Nàstic se reencuentra con un Atlético Madrileño colíder e imbatido en casa

El Nàstic de Tarragona afronta este sábado su tercer duelo de forma consecutiva contra equipos filiales. Esta vez será contra el Atlético Madrileño, colíder de la categoría y, hasta ahora, imbatido en su estadio. La necesidad sigue siendo la de siempre: alcanzar una victoria para revertir una situación que cada semana se tuerce un poco más.

El conjunto de Cristóbal Parralo tiene que demostrar muchísimo más de lo que hizo contra el Betis Deportivo. La acometida final liderada por Keyliane Abdallah y Pol Cid no será suficiente para batir a un filial madrileño que, a pesar de no encontrarse en su mejor momento, tiene talento y de sobra para atropellar la conjunta grana si juega como en los últimos partidos.

Los de Fernando Torres llegan al duelo después de sumar una victoria que cortó la sequía de cuatro partidos sin victoria. Con todo, no fue la más sencilla, porque ganó al Atlético Sanluqueño –equipo en descenso– sufriendo y con un gol en los últimos minutos. Con todo, sigue siendo el Atlético un rival vertical y potente por unas bandas que el equipo convierten en el más goleador de la categoría. De hecho, así se demuestra situándose colíder con el Sabadell con 43 puntos.

Los recuerdos del enfrentamiento de la primera vuelta en el Nou Estadi son duros de recordar. Entonces, los de Fernando Torres superaron por 0-3 en el Nàstic para provocar una de las noches más difíciles vividas en el Nuevo Estadio. Esta acabó con la afición grana regañando al técnico Luis César y también a la directiva y, con la derrota, el entrenador gallego fue fulminado para dar paso a Cristóbal Parralo.

Ahora, el andaluz llega en una necesidad de puntos similar, aunque cuenta con el apoyo expresado durante los últimos días tanto por el presidente Lluis Fàbregas como por el secretario técnico Sergi Parés. Eso sí, la confianza es un recurso al cual un mal resultado puede agotar rápidamente. La clave es recuperar una plantilla tocada y que tiene que recuperar su mejor versión. En los últimos partidos, Parralo acabó desesperado con los suyos y así lo hizo notar en sala de prensa.

Sin Montalvo ni Sanz

El partido contra el Atlético Madrileño ya es complejo, pero lo será un poco más porque Parralo no podrá contar con su pareja de mediocampistas titulares. Los capitanes Óscar Sanz y Marc Montalvo se perderán el partido por sanción. De esta manera, Mángel entra en la primera línea y la incógnita será en la apuesta de Parralo para llenar la medular sea con Aitor Gelardo –que vuelve de sanción– o donante paso a Pol Cid. Todo apunta que el tortosino volverá a tener una oportunidad. De hecho, la señal es que Cid no jugó la Copa Catalunya con el resto de los compañeros pobletans.

Quien también vuelve es Jaume Jardí. El equipo echó de menos al crack grana, que llegará directo al once titular. Por otra parte, también queda la incógnita de Keyliane Abdallah. El extremo francés es una de las sensaciones del equipo y, el sábado, podría tener su recompensa en forma de primera titularidad.