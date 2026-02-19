El Reus Ganxets se corona en el Absoluto con dos medallas de oro y una plata

La jugadora del CTT Ganxets Natalya Prosvirnina en el centro de la imagen con el trofeo de campeona absoluta y, Renata Shypsha, con el bronce Gimeno celebrando el triunfo con la reusense Renata Shypsha.RFETM RFETM

El Club Tennis Taula Ganxets de Reus completó ayer un día redondo. El equipo reusense alcanzó dos medallas de oro y una plata en un Campeonato de España Absoluto para el recuerdo para sus jugadoras.

Les finales se jugaron todas de forma consecutiva en el Palau de d'Esports Catalunya de la Anella Mediterrània de Tarragona. La joven sorpresa de la competición, Renata Shypsha, las afrontó los dos de forma consecutiva. La jugadora de 16 años empezó el día con la final de dobles mixtos con Álvaro Gimeno.

Con su compañero de batallas ya ha sumado alguna alegría a nivel nacional, y ayer alcanzó otra. Después de llevarse el primero siete de forma sufrida, pusieron la directa ganando el segundo por 11-2. La pareja rival formado por Ainhoa Cristóbal y José Guillot reaccionó en el tercero para calentar la final. Con todo, Shypsha y Gimeno pusieron la directa en un cuarto set que se complicó. Del 7-3, el duelo se levantó casi hasta el empate, pero la reusense no perdió la calma y un último lanzamiento suyo fue el que certificó el triunfo.

Renata Shypsha fue la sorpresa del trofeo sumando un oro, una plata y un bronce

Acto seguido, Shypsha enfrentó el dobles femenino con su compañera de equipo Alba Fernández. Allí, sin embargo, las reusenses se conformaron con la plata después de caer por 3-0 contra Maria Berzosa y Camila Moscoso. La participación de la joven no acaba aquí, ahora continúa en la Copa de la Reina y el fin de semana afrontará la competición de su categoría formativa. Eso sí, un oro, una plata y un bronce son todo un mérito por un talento que apunta maneras.

Faltaba la guinda al pastel para el Reus Ganxets y la puso Natalya Prosvirnina. En una competición sin Maria Xiao i Sofia-Xuan Zhang, finalistas del año pasado ni tampoco la jugadora ganxeta Elivra Rad, que estuvieron ausentes por una competición internacional, la reusense se impuso. Provirnina fue fiel a su estilo defensivo, aguantando y desesperando a su rival y castigar los errores. De esta manera, se proclamó campeona Absoluta para poner fin a un Campeonato. Eso sí, en Tarragona el tenis mesa continúa, ahora con la Copa de la Reina.