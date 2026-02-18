Día grande para el Reus Ganxets: tres oros en juego y debut en la Copa de la Reina

El Club Tenis Taula Ganxets de Reus tiene hoy un día grande en el Palau d'Esports de l'Anella Mediterrània de Tarragona. El conjunto reusense tiene en juego hasta tres medallas de oro en el Campeonato de España Absoluto mientras que, por la tarde, se estrenan en la Copa de la Reina. Por una parte, Natalya Prosvirnina jugará la final del Absoluto femenino contra Eugenia Sastre, la jugadora que evitó la final reusense después de eliminar a la joven Renata Shypsha.

La jugadora de 15 años del Reus Ganxets tiene, por su parte, dos finales. Primero la de dobles mixtos de la mano de Álvaro Gimeno y, segundo, el dobles femenino que disputa con su compañera de equipo Alba Rodríguez.

A pesar de no llegar a la final individual, Renata Shypsha ya se ha convertido en la gran sensación del torneo. La joven ha conseguido con sólo 15 años sus primeros podios. Se ha garantizado tres y dos los puede coronar con la medalla de oro. Shypsha es el tesoro mejor guardado del Reus Ganxets. La jugadora continúa una progresión ascendente que año tras año es recompensada con galardones. Ayer, volvió a lucir para atraer todas las miradas dando la sorpresa. Para ganarse el bronce en la modalidad individual, la tarraconense tuvo que superar a la jugadora más difícil: Maria Berzosa.

La burgalesa era la favorita a llevarse el torneo con la ausencia de María Xiao, pero fue eliminada a cuartos de final en un partido igualado que Shypsha levantó llevándose los dos últimos sets. A semifinales, cayó contra Sastre, pero sumó un bronce más que valioso. Ahora, Prosvirnina es la encargada de vengarse a la final. Todas las finales se disputarán en el Palau a partir de las 10 h.