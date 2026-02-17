El Reus Ganxets triunfa en Europa y apunta a la Copa

La plantilla del CTT Ganxets de Reus con su presidente Joan Carles Virgili en el centro de la imagen.CEDIDA

Semana cargada de emociones para el Club Tennis Taula Ganxets de Reus. El pasado fin de semana, el Miró Ganxets Costa Daurada hizo historia clasificándose por primera vez a semifinales de l'Europe Cup después de vencer el STK de Zagreb y, ahora, apunta hacia la Copa de la Reina, un trofeo que empieza este miércoles.

«Que en los 12 años de historia que hará este club en marzo hayamos conseguido eso me hace sentir muy orgulloso. Ahora encaramos la Copa de la Reina que es una competición que normalmente nos ha ido bien y tenemos mucha ilusión porque se juega a Tarragona delante de los nuestros», afirmó el presidente del club ganxet Joan Carles Virgili. Él ha vivido de primera mano la semana intensa y afronta otra donde tiene jugadoras participando en casi todas las competiciones que se disputarán en el Palau d'Esports Tarragona.

Con respecto a l'Europe Cup, Virgili indicó que «en Zagreb nos salió un partido muy redondo. El sábado se nos complicó un poco porque el equipo croata estaba decidido a ganar e intentó sorprender, pero lo resolvimos muy bien». Con el 2-1, las reusenses ya tuvieron el pase. «En Europa la tradición indica que el partido no hace falta acabarlo si ya está decidida la eliminatoria, pero el Zagreb insistió en acabarlo y se enrareció el ambiente, pero acabamos ganando», continuó.

Próximo rival, el Linz

El rival que espera ahora a las semifinales es el Linz austríaco. «En este momento de la competición no hay rival sencillo. Es un equipo fuerte que cuenta con Eerland Britt, una jugadora holandesa que hace unos años jugó con nosotros. Será difícil, pero iremos a ganar con ilusión». Esta eliminatoria será a mediados de abril. Ahora, la atención se gira hacia Tarragona, donde se está disputando el Campeonato Absoluto y, miércoles, la Copa de la Reina.

Luchar para ganar

El año pasado, las reusenses cerraron la participación en la Copa de la Reina con un bronce y, este año, el objetivo es luchar por el título. «Nos gustaría subir un escalón más al podio porque jugamos en casa, Tarragona, delante de los nuestros», apuntó a Virgilio.

El equipo participará con la ausencia de Elvira Rad. La jugadora que ganó doble medalla el año pasado se perderá la competición para participar en el Protouro de Singapur. El CTT Ganxets participará con dos equipos. Primero, el formado por las jóvenes Renata Shypsha, Jana Marnesa y Alba Rodríguez. «Les ha tocado el grupo más difícil, enfrentándose al candidato al título UCAM Cartagena. Con todo, el objetivo es ganar experiencia del torneo y eso lo harán seguro», indicó Virgili.

Finalmente, también participarán el equipo formado por Guo Ruichen, Anastasia Kolish y Natalya Prosvirnina que lucharán por levantar el título en una competición exigente por el nivel de los rivales y también porque se decide en cuestión de días.

Eso sí, el CTT Ganxets de Reus llega cargado de motivación e ilusión por sumar más alegrías a su historia.