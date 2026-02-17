FÚTBOL
Keyliane Abdallah y Pol Cid, el carácter joven que levantó el Nàstic
Los dos jugadores fueron clave por el punto conseguido contra el Betis Deportivo y son el ejemplo a seguir para sus compañeros
Keyliane Abdallah y Pol Cid salvaron los muebles del Nàstic contra el Betis Deportivo. Los dos jugadores mostraron carácter, determinación y fútbol para hacer reaccionar a un equipo muerto. El primero lo hizo marcando y el segundo mordiendo en la presión. Los dos jóvenes representan el camino a seguir para el equipo si no se quiere sufrir por la categoría.
Que dos jugadores de 19 y 20 años sean la nota positiva por su entrega sobre el campo es en cierta manera preocupante por el resto, pero así fue. Tanto Cid como Abdallah no tienen que cargarse en la espalda la mochila de la presión de sacar adelante el equipo, pero sí que son el ejemplo a seguir para el resto. De la misma manera, también es un rendimiento que ilusiona y muestra que hay vida y recursos.
Los dos jugadores salieron cuando el equipo recibió el 0-2. Fue un triple cambio que lo activó todo, porque, aparte de los dos jóvenes, también entró Mángel quien aportó solidez a un medio del campo que estaba haciendo aguas.
Para Abdallah, este fue su segundo partido mientras que Pol Cid hizo su debut oficial con el primer equipo después de destacar en la Copa Catalunya. Parralo destacó al joven jugador del filial: «Teníamos la intuición que hoy nos daría el fútbol, es un chico que trabaja muy bien y felicitarlo por el tiempo que ha estado en el campo». Esta felicitación es también un aviso para el resto del equipo.
Keyliane Abdallah, velocidad, determinación y ganas de brillar
Pol Cid, trabajo y convicción para aprovechar la oportunidad
Mostró carácter para aprovechar las oportunidades. Primero, llamó la atención de Cristóbal Parralo en el duelo de Copa Catalunya contra la Montanyesa. Desde entonces, fue llamado en dinámica del primer equipo hasta que se ganó el derecho de estar en el césped. Esta aparición no será la última.