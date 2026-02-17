Keyliane Abdallah y Pol Cid, el carácter joven que levantó el Nàstic

Keyliane Abdallah y Pol Cid salvaron los muebles del Nàstic contra el Betis Deportivo. Los dos jugadores mostraron carácter, determinación y fútbol para hacer reaccionar a un equipo muerto. El primero lo hizo marcando y el segundo mordiendo en la presión. Los dos jóvenes representan el camino a seguir para el equipo si no se quiere sufrir por la categoría.

Que dos jugadores de 19 y 20 años sean la nota positiva por su entrega sobre el campo es en cierta manera preocupante por el resto, pero así fue. Tanto Cid como Abdallah no tienen que cargarse en la espalda la mochila de la presión de sacar adelante el equipo, pero sí que son el ejemplo a seguir para el resto. De la misma manera, también es un rendimiento que ilusiona y muestra que hay vida y recursos.

Los dos jugadores salieron cuando el equipo recibió el 0-2. Fue un triple cambio que lo activó todo, porque, aparte de los dos jóvenes, también entró Mángel quien aportó solidez a un medio del campo que estaba haciendo aguas.

Para Abdallah, este fue su segundo partido mientras que Pol Cid hizo su debut oficial con el primer equipo después de destacar en la Copa Catalunya. Parralo destacó al joven jugador del filial: «Teníamos la intuición que hoy nos daría el fútbol, es un chico que trabaja muy bien y felicitarlo por el tiempo que ha estado en el campo». Esta felicitación es también un aviso para el resto del equipo.

Keyliane Abdallah , velocidad, determinación y ganas de brillar Keyliane Abdallah se presentó en su llegada como un jugador cargado de confianza, preparado para aprender, mejorar y con la promesa de dar el máximo de él mismo para no perder ni un solo minuto». Este carácter lo demostró donde toca, sobre el campo. El joven de 19 años destacó contra el Betis Deportivo porque fue de los únicos que no le quemaba la pelota en los pies. Desde que pisar el césped, intentó hacer su fútbol en todo momento: buscaba duelos individuales, chutes desde la frontal y presionó, hasta que obtuvo el premio. Confió para atrapar la pilotada en largo de Sergio Santos y fue más veloz que nadie para interceptar el coscorrón del defensor beticano . Con la sangre fría, se deshizo del portero y marcó a un 1-2 que casi ni celebró, porque estaba centrado al buscar el empate.



A sus 19 años y en su primera etapa lejos de un filial y de su club de origen, se convirtió en un faro de esperanza que tapó las incertidumbres del resto. Si Parralo pide entrega, tiene que estar al once.

