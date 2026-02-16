Diari Més

Tarragona acogerá los Juegos Special Olympics del 9 al 12 de octubre

Esta cita del deporte inclusivo reunirá a más de un millar de deportistas

Imagen de archivo de la última edición de los Juegos Specials Olympics que tuvo lugar en Granollers.

Imagen de archivo de la última edición de los Juegos Specials Olympics que tuvo lugar en Granollers.Fundación ACELL-Special

Los Juegos Specials Olympics Tarragona 2026 ya tienen fecha. Se celebrarán entre el 8 y el 12 de octubre convirtiendo la ciudad en la capital europea del deporte inclusivo. La cita reunirá a más de un millar de deportistas y entrenadores de todo el Estado español y de Europa, además de centenares de personas voluntarias, familiares y espectadoras. El acontecimiento, organizado por la Federación ACELL y el Ayuntamiento de Tarragona, contará con una amplia variedad de deportes como atletismo, natación, baloncesto, futbol-5, tenis, pádel, balonmano, gimnasia y petanca.

Se trata de una de las citas deportivas más grandes de Europa para personas discapacidad intelectual y también contempla una programación de actividades abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de promover la concienciación social. Con los Juegos Specials Olympics Tarragona 2026, la ciudad se proyectará en el mundo como un espacio de visibilización y empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual y lo hará a través del deporte, como herramienta clave para fomentar la inclusión, la integración y la igualdad de oportunidades.

