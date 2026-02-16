Tarragona acogerá los Juegos Special Olympics del 9 al 12 de octubre

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los Juegos Specials Olympics Tarragona 2026 ya tienen fecha. Se celebrarán entre el 8 y el 12 de octubre convirtiendo la ciudad en la capital europea del deporte inclusivo. La cita reunirá a más de un millar de deportistas y entrenadores de todo el Estado español y de Europa, además de centenares de personas voluntarias, familiares y espectadoras. El acontecimiento, organizado por la Federación ACELL y el Ayuntamiento de Tarragona, contará con una amplia variedad de deportes como atletismo, natación, baloncesto, futbol-5, tenis, pádel, balonmano, gimnasia y petanca.

Se trata de una de las citas deportivas más grandes de Europa para personas discapacidad intelectual y también contempla una programación de actividades abierta a toda la ciudadanía con el objetivo de promover la concienciación social. Con los Juegos Specials Olympics Tarragona 2026, la ciudad se proyectará en el mundo como un espacio de visibilización y empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual y lo hará a través del deporte, como herramienta clave para fomentar la inclusión, la integración y la igualdad de oportunidades.