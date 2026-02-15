El Ibersol CBT amplía a 4 victorias la ventaja con sus perseguidores después de barrer el Roser (55-88)

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha resuelto su visita a la pista del Roser en un tercer cuarto en que los de Toni Larramona han impuesto su intensidad defensiva y han abierto una rendija ya irrecuperable de más de 20 puntos. A pesar de la baja de Adri Duch por molestias en el isquiotibial, los azules estado muy superiores con Buscail (16 puntos), Stefanuto (15) e Iker Fernández (15) liderando la anotación.

Los del Serrallo siguen terceros a la clasificación con una victoria más de ventaja sobre sus perseguidores en la lucha para ocupar una de las 4 plazas que dan derecho a jugar el playoff de ascenso, ya que el Castelldefels y el Igualada han perdido sus compromisos y quedan ya a 4 triunfos del CBT.

Los tarraconenses arrancaban el partido buscando la superioridad interior de la pareja Loras – Buscail (0-4) delante de uno Roser que, después de varios errores desde la larga distancia, cambiaba el marcador encadenando penetraciones (8-4).

Los triples de los dos Fernández, David e Íker, y Loras recuperaban la iniciativa para los azules (14-17, minuto 7), pero los barceloneses seguían encontrando el camino hacia la canasta y contenían la reacción visitando para cerrar el cuarto con uno ajustado 21-23.

Los del Serrallo subían el tono defensivo en el segundo periodo, pero el Roser no aflojaba y un triple de Ninot los volvía a poner por delante después de unos minutos a remolque (30-29, minuto 5). Era la última vez. El nuevo impulso visitante abría una pequeña rendija que llegaba a los 7 puntos después de una penetración con de Íker Fernández para marcharse a los vestuarios con 32-39.

En el inicio de la segunda parte, Loras y Buscail volvían a imponerse en la pintura para ampliar distancias hasta el 34-46 después de un triple de Stefanuto. El tiempo muerto no cambiaba la dinámica y los tarraconenses, muy sólidos en defensa, olían sangre y ampliaban la ventaja hasta los 22 puntos (34-56, minuto 6).

En el tramo final, los locales intentaban el recurso de la defensa en zona, pero la circulación de pelota y el acierto desde los 6,75 ha permitido llegar al final del tercer cuarto con un 42-64 que dejaba el partido visto para sentencia.

El último periodo era un mero trámite. El CBT no sacaba el pie del acelerador ni en ataque ni en defensa y el marcador se estiraba hasta el 55-88 final.