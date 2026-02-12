El Nàstic, en constante reinvención: hasta 13 jugadores han formado parte de la defensa

El defensor del Nàstic Pedro Alcalá durante el duelo contra el Villarreal B del último domingo.NÀSTIC/GERARD SALA

El talón de Aquiles del Nàstic esta temporada ha sido la fragilidad defensiva. Es muy fácil marcar goles a la conjunta grana y eso no ha cambiado aunque la línea defensiva está en una constante reinvención. Hasta 13 jugadores han ocupado una retaguardia que ha sufrido problemas desde el lateral izquierdo al derecho. De hecho, el último domingo Parralo apostó por una inédita, con los debuts al once de Pedro Alcalá, Oriol Subirats y Ander Zoilo. Así y todo, el destino fue lo mismo.

El domingo, Parralo volvió a dar un giro en la retaguardia por necesidad y decisión técnica. Sin Moi Delgado por sanción y Camus por lesión, Ander Zoilo y Oriol Subirats hicieron su debut al once. Por otra parte, David Alba se quedó en el banquillo por decisión técnica para dar entrada a Pedro Alcalá al lado de Hugo Pérez.

Esta fue una apuesta inesperada y más cuando desde el cuerpo técnico se ha asegurado que Alcalá todavía tiene que coger ritmo competitivo. Con todo, se hizo una sacudida que indica la necesidad del Nàstic para tapar la sangría detrás.

Con todo, no salió bien y un gol a los 15 minutos por fragilidad en un duelo individual acabó dando la victoria a un Villarreal que remató muchas más veces en la portería.

Durante la temporada, la línea defensiva ha tenido muchas variaciones. El lateral izquierdo tuvo su crisis personal con las lesiones de David Juncà y Moi Delgado al inicio de curso, con la entrada de Álvaro García para llenar el agujero.

Por otra parte, en el eje Morgado i Alba empezaron como los titulares, pero Óscar Sanz y Enric Pujol entraron en una rotación que finalmente se ha quedado con los fichajes Hugo Pérez y Pedro Alcalá.

Parralo ya ha probado todas las combinaciones posibles

Por la derecha, Camus y Santos se alternaron la titularidad y, ahora, es el joven Oriol Subirats quien tiene la clave del once con un Sergio Santos que continuará en el plantel cuando parecía que se tenía que marchar.

Continuidad y rodaje

De cara al duelo del sábado se espera continuidad con algún cambio, como la entrada de Moi Delgado en la banda izquierda. El resto, apunta a continuar por sumar rodaje.

De hecho, Dani Rebollo indicó en rueda de prensa la necesidad de continuidad de sus compañeros: «son compañeros que necesitan un poco de rodaje porque llegan con pocos minutos a la espalda, pero son buenos jugadores». De hecho, el portero grana los puso en valor indicando que «Alcalá aporta la experiencia necesaria, Zoilo fue fuerte en defensa y en ataque y Hugo Pérez tiene mucha tranquilidad con la pelota y está bien colocado en el campo. Por otra parte, Subirats necesita coger ritmo, pero todo eso se suma con los minutos y el trabajo para ir cerrando la portería».

Este sábado, contra el Betis Deportivo, el Nàstic de Tarragona tiene una nueva oportunidad para consolidar su línea defensiva. Les derrotas provocan golpes de volante y queda ver si Parralo probará nuevos efectivos o mantendrá la línea mostrada la semana pasada.