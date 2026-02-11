Club Ciclista Campclar: 40 años de pasión y esfuerzo por el ciclismo

El Club Ciclista Camplcar presentó sábado sus equipos Élite y sub-23 para dar pistoletazo de salida a una temporada especial. Lo es porque supone el 40.º aniversario del club tarraconense y el 25.º con un equipo de competición oficial. Además, en un año en que el ciclismo en Tarragona vivirá días históricos con la llegada del Tour de Francia.

«El Tour es el colofón ideal para nuestro aniversario y los 40 años de esfuerzos», destacó al presidente del club, Diego Boss. Hace cuarenta años que el Club Ciclista Campclar se esfuerza a base de pasión y trabajo para potenciar el ciclismo en Tarragona. De hecho, el club es el único catalán que también llega a competir fuera del territorio español. Este año, no será diferente, porque desde el club tarraconense se apunta a participar en la Vuelta de Portugal y a Bélgica, aparte de la habitual Copa España y el circuito catalán. Eso supone un gran esfuerzo por un club con un presupuesto ajustado.

«Nuestra visión siempre ha sido la misma: formar ciclistas, mejorarlos para que puedan extraer su potencial y dar el salto al profesionalismo», subrayó Diego Boss. En este sentido, el presidente apuntó que «si todo va bien dos corredores que salieron de nuestra plantilla como Eduard Prades y Joel Nicolau formarán parte de un equipo como miel Caja Rural, eso nos hace felices».

La principal competición del equipo es la Copa España. «El objetivo de esta temporada es igualar o mejorar el anterior, que conseguimos ser quintos en la clasificación de clubs de la Copa España», apuntó. Este año, Boss explicó que «hemos completado un equipo bastante equilibrado y creo que podemos hacer una buena temporada». Además, añadió que «el equipo está formado por 18 chicos que prácticamente el 99% son catalanes, porque tenemos uno de Andorra y el otro de Valencia».

El equipo competerá en la Copa España, en Portugal, Bélgica y en el ámbito catalán

El equipo tarraconense debutará el 21 de febrero en Don Benito, Extremadura, en la primera cita de la Copa España. La competición cuenta con un total de doce pruebas que se realizarán durante el año en diferentes puntos del Estado. Eso sí, los tarraconenses competirán con equipos con presupuestos mucho más elevados.

Ciclismo en Tarragona

Este año, el ciclismo en Tarragona tendrá un punto más de atención gracias a la llegada del Tour de Francia. «Pienso que animará a más chicos a practicar este deporte», apuntó a Boss. Al mismo tiempo, el tarraconense destacó la intención de reactivar el ciclismo en la ciudad. «Hace muchos años que picamos piedra. Hace unos años organizábamos 4-5 competiciones y ahora es difícil a nivel económico. Con todo, queremos recuperar esta presencia con una bicicletada».

Hace 40 años que el Club Ciclista Campclar trabaja con pasión y se deja la vida para promocionar el ciclismo en el territorio y, este año, continuarán con los mismos esfuerzos con un equipo joven y preparado para reivindicarse.