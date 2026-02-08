El Ibersol CBT cumple en Mataró y mantiene la distancia sobre sus perseguidores en la lucha para jugar el play off de ascenso (81-91)

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Victoria trabajada del Ibersol CBT en la pista del Boet Mataró en un partido espeso en el que los de Toni Larramona han tenido que sudar hasta el final. Los del Maresme, penúltimos de la Tercera FEB, han plantado cara gracias al acierto desde el triple y no ha sido hasta los últimos 2 minutos que los tarraconenses han decantado el marcador a su favor.

El triunfo permite al CBT seguir una semana más en tercera posición y mantener a dos victorias a los inmediatos perseguidores para ocupar una de las 4 plazas que dan derecho a disputar el play off de ascenso.

Un triple de Adri Duch en el primer ataque era una buena tarjeta de presentación, pero las pérdidas de pelota en los primeros minutos daban la iniciativa en los locales (8-5, minuto 4). Campeny repetía desde los 6,75 y asistía a Hall para empatar en 10. El Mataró insistía y abría un pequeño agujero (18-14), pero los tarraconenses, con Buscail y Senghor liderando el ataque, se hacían fuertes cerca de la canasta para cambiar el marcador y cerrar el primer cuarto con uno ajustado 21-24.

Un 3-10 al empezar el segundo periodo permitía coger una renta de 10 puntos. El ataque azul se estancaba y los habitantes de Mataró lo aprovechaban para acercarse a 6. Una acción de carácter de David Loras no servía de revulsivo y Toni Larramona lo tenía que cortar con un tiempo muerto y 32-37 a tres minutos para el descanso. En el tramo final la dinámica no cambiaba y la primera parte se cerraba con 39-44.

El Mataró abría el segundo tiempo con un triple que los ponía a sólo 2 puntos. Era el primero de tres aciertos en los que respondían Hall, Loras, Stefanuto y David Fernández para mantener la ventaja (48-54). Duch, primero desde el tiro libre, y después desde su línea preferida, la de los tres puntos, señalaba el camino y Buscail cerraba uno parcial un 0-6 que ponía la máxima: 50-62 en el minuto 6. Reacción local para conectar tres triples más y cerrar el tercer cuarto sólo dos puntos por debajo (65-67).

El remontamiento se completaba al empezar el periodo definitivo (67-67), pero Stefanuto con un triple y un tiro de media distancia recuperaba sensaciones para el CBT. Buscail volvía a hacer daño cerca de canasta y el marcador lo reflejaba: 72-78 a 5 minutos para el final.

Los del Maresme se volvían a poner en 2 con un nuevo triple, pero el juego entre pívots Loras – Buscail mantenía el rédito en torno a los 6 puntos hasta que un triple de Duch y un mate de Loras remataban el Mataró: 76-89 a un minuto y medio para el final. El CBT gestionaba bien la renta hasta el 81-91 definitivo.