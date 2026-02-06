El Reus, preparado para recuperar la sonrisa contra el Porreres

Los jugadores del Reus FC Reddis celebrando el gol en el último minuto de Recasens contra el Girona B.CEDIDA

El Reus FC Reddis quiere poner fin de manera contundente a la dinámica negativa este domingo delante del Porreres. El equipo de Marc Carrasco encadena tres partidos sin conocer la victoria: algunos con resultados justos, de otros —como el duelo contra el Girona B- en qué los rojinegros merecieron más, pero donde los errores se acabaron pagando caros. El Estadio Municipal se presenta como el escenario ideal para recuperar buenas sensaciones y pasar página de los últimos tropiezos.

El conjunto rojinegro hace una pequeña pausa este fin de semana con los equipos filiales. Los de Marc Carrasco han acumulado cuatro duelos consecutivos contra los jóvenes talentos y han pasado del éxtasis que supuso golear al Barça a B, a caerse a los infiernos con las derrotas contra el Espanyol B y Castellón B y el empate final contra el Girona B.

El domingo, los reusenses juegan contra un equipo muy necesitado. El Porreres es el penúltimo clasificado con 17 puntos y hace seis partidos que no suma ninguna victoria. El conjunto balear está a diez puntos de la salvación. De esta manera, el Reus se encontrará a un rival desesperado para empezar a ganar ya, a un rival peligroso que tiene poco a perder y que pondrá a prueba la concentración de los locales.

La motivación de los de Carrasco es máxima. El técnico no salió nada satisfecho del último duelo disputado al Estadi Municipal y quiere cambiar la dinámica delante de los suyos. Para conseguirlo, tendrá una nueva herramienta: Óscar Jiménez.

El delantero andaluz aterrizó el último día del mercado de invierno. El conjunto rojinegro necesitaba un goleador referente, y más con Kenneth Soler lesionado. El domingo a las 12 horas, Jiménez se presentará en sociedad ante la afición reusense y todo apunta que será directamente desde el once inicial.