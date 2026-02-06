El Nàstic, ante una oportunidad señalada para vencer y convencer

El Nàstic de Tarragona tiene este domingo una nueva oportunidad de dar un paso adelante. El duelo contra el Villarreal B es el primero de los dos partidos consecutivos en el Nou Estadi, dos encuentros señalados para revertir la inestabilidad actual. Para conseguirlo, los grana tienen que vencer y convencer, sin embargo, teniendo en cuenta los dos partidos anteriores, parece una tarea más que difícil.

El Villarreal B aterriza en el Nou Estadi sin sus dos estrellas de la temporada. Álex Rubio, pichichi con 8 goles, voló el último día de mercado al Albacete de Segunda División. Por otra parte, Víctor Moreno, que repartió 8 goles y marcó 3, también subió a Segunda después de fichar por la Cultural Leonesa.

Eso sí, el técnico David Albelda sigue teniendo talento de calidad para ser una amenaza. De hecho, en el partido de ida, fue Gaitán quien estrelló dos veces la pelota en el travesaño y este sigue siendo titular. También se ha reforzado con nuevas promesas que están preparadas para brillar. La más destacada es la de Etienne Eto'o, el hijo del histórico futbolista camerunés, es el nuevo en lo referente al ataque groguet y pondrá a prueba la defensa grana con sus 1,91 metros de altura.

Dos meses invictos

El Villarreal B no es, ni mucho menos, un rival fácil, y así lo reflejan las cifras. El filial groguet encadena ya dos meses sin conocer la derrota en la Primera Federación: siete partidos consecutivos invicto que confirman que es un equipo difícil de vencer, pero también poco resolutivo. En este periodo ha sumado cinco empates y sólo dos victorias, hecho que explica que sólo tenga un punto más que el Nàstic.

El partido de ida es el mejor resumen tanto de la situación actual del equipo tarraconense. Entonces, el Nàstic rascó un punto milagroso. Primero, porque ofensivamente el Nàstic no apareció en ningún momento y, segundo, porque los palos y Dani Rebollo salvaron el punto.

En una situación similar llega el equipo al duelo de este domingo. Si se mira los puntos conseguidos, los grana suman unos buenos cuatro de seis posibles. Con todo, la realidad marca que los dos partidos fueron milagrosos. Una victoria de rebote contra el Ibiza y un punto caído del cielo contra el Alcorcón después de un partido desastroso que sacó de quicio incluso al técnico Cristóbal Parralo.

El Nàstic necesita concentrarse en uno mismo y completar un partido bueno por convencer tanto a la afición como a los mismos jugadores. Un triunfo necesario para «cambiar el chip», como destacó Pedro Alcalá durante su presentación.

Momento de Ander Zoilo

Habrá un cambio obligado al once de Parralo. Moi Delgado vio la quinta amarilla contra el Alcorcón y no estará disponible, así que ha llegado el momento de Ander Zoilo.

El lateral izquierdo cedido por el Tenerife todavía no ha debutado de grana, aunque hace dos partidos que está disponible. Contra el Villarreal B tiene la oportunidad de demostrar la su valía para luchar una posición que parece consolidada con Delgado.