Recasens salva un punto con un testarazo épico en el último minuto

El Reus FC Reddis salva un punto en el último minuto contra el Girona B en la última jugada del partido. Lluís Recasens se erigió en el héroe del conjunto rojinegro marcando de cabeza en un córner servido por Xavi Jaime para evitar una derrota que habría sido dramática. Los de Marc Carrasco merecieron más durante gran parte del partido, pero un error provocó el gol del filial gerundense. Los reusenses se desestabilizaron por completo, pero acabaron creyendo y salvando un punto que los mantiene en el play-off con una jugada de estrategia.

Girona B y Reus se igualaron sobre el césped. La primera media hora de partido transcurrió con aproximaciones, pero sin peligro real hasta que Ricardo Vaz rompió el hielo. Sergi Casals se adentró por la banda izquierda y sirvió la centrada para la llegada en segunda línea de Vaz. El portugués remató al primer toque y estrelló la pelota en el travesaño.

El empate mantiene el conjunto encarnado-y-negro en posiciones de

En la reanudación, los de Marc Carrasco entraron enchufados. El equipo rojinegro creció y mereció ver puerta. De hecho, estuvo a punto de conseguirlo en una jugada enrevesada. Un córner se mantuvo vivo a base de coscorrones de los reusenses. El último fue de Alarcón, que obligó al portero Monte a volar para evitar el gol con la punta de los dedos.

El Reus insistió y, poco después, con Vaz se volvió a tropezar con el palo. El portugués probó el chute desde el lateral del área pequeña, pero este no vio portería. La insistencia visitante no tuvo premio y el Reus lo acabó pagando. El Gerona B aprovechó un error encarnado-y-negro en medio del campo para marcar el 1-0 y dejar aturdido en los de Marc Carrasco. Los reusenses se mostraban imprecisos, pero ganaron confianza cuando el árbitro señaló córner en el último minuto.

play-off de ascenso

Esta vez Pacheco no subió, pero no hizo falta. Xavi Jaime ejecutó un centro precioso al punto de penal. Allí Lluís Recasens voló como un superhéroe para rescatar un punto con un testarazo que hizo enloquecer a un equipo rojinegro que ya tenía bastantes derrotas.