El Nàstic y el Alcorcón de Pol Domingo se preparan por un duelo al barro

El Nàstic de Tarragona tiene este domingo un duelo en el barro contra el Alcorcón. La victoria grana contra el Ibiza supuso aire, sobre todo para Cristóbal Parralo en el banquillo, pero la clasificación no se movió un milímetro y tanto el club madrileño como el tarraconense están a dos puntos de las posiciones de descenso. Tanto Nàstic como Alcorcón aspiran además, así que evitar verse de rojo a la clasificación es un buen aliciente para calentar un partido que se prevé frío por las previsiones meteorológicas en Madrid.

El conjunto entrenado por Pablo Álvarez se encuentra a un punto del Nàstic y llega al duelo después de empatar en el campo del líder, el Sabadell. Los madrileños acumulan cinco partidos sin perder, sumando cuatro empates y una victoria al Municipal Santo Domingo contra lo Antecarcome. Como el equipo grana, el Alcorcón está llamado para sumar posiciones más altas a la clasificación, sobre todo por los nombres destacados en la plantilla, pero no ha acabado de dar el paso. De momento, los madrileños son difíciles de ganar y lo demostraron puntuando contra equipos de play-off como la Europa y el Sabadell.

Con respecto al Municipal Santo Domingo, el Alcorcón no pierde un partido en casa desde el 16 de noviembre cuando el Atlético Madrileño alcanzó los tres puntos. De hecho, sólo el filial madrileño y el Sabadell se han marchado con una sonrisa del campo del Alcorcón.

Pol Domingo destaca

El Nàstic de Tarragona se volverá a encontrar con su exjugador: Pol Domingo. El de la Pobla de Montornès es de los mejores jugadores del conjunto madrileño y. hasta ahora, suma 18 partidos disputados, 17 de ellos como a titular y sólo se ha perdido tres por molestias físicas. Ahora, se reencuentra con su Nàstic –equipo del cual se tuvo que marchar en verano después de una negociación infructuosa– y se presenta como el escollo más difícil de superar de la defensa del Alcorcón.

Calidad no falta al plantel del Alcorcón. El delantero Vladys es la principal amenaza, mientras que también destaca Mariano Carmona, el pichichi con 4 goles, a uno de ellos en el Nou Estadi. El partido de la ida se recuerda con cierta amargura. La conjunta grana perdió por 1-2 de la peor manera posible: con un error de Sergio Santos en la última jugada del partido.

Consolidar la reacción

La victoria del Nàstic contra el Ibiza supuso coger aire, pero ahora hay que consolidar la reacción. El pasado miércoles, el presidente ejecutivo marcó que el objetivo de este fin de semana es poder puntuar en el Municipal Santo Domingo. Alcanzar un buen resultado sería clave primero porque, de la misma manera que una derrota podría dejar en descenso al equipo, un triunfo también puede alejar considerablemente el club de la zona de peligro. Además, también supondría un golpe a nivel psicológico para un equipo que necesita estabilidad. Finalmente, al horizonte esperan dos partidos consecutivos contra filiales en el Nou Estadi, un escenario favorable para consolidar una dinámica ascendente que pueda alejar a los fantasmas de la parte baja.