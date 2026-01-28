La rampa de salida continúa bloqueada y dando quebraderos de cabeza al Nàstic

La extrema grana Christos Almpanis, uno de los nombres señalados durante este mercado de invierno, en el duelo contra el Teruel.GERARD MARTÍ

El Nàstic de Tarragona se encuentra en plena recta final del mercado de fichajes de invierno con la intención de reforzarse con un jugador más como mínimo a la defensa y, en segundo plano, un refuerzo a la delantera, pero tiene el mismo quebradero de cabeza del primer día desbloquear la rampa de salida.

El conjunto grana está en la misma situación de hace unas semanas. Para poder fichar a un jugador sénior, tiene que liberar una ficha, mientras que todavía conserva una de jugador sub-23. Hasta ahora, la entidad ha salido del paso dando de baja a David Juncà i Wilfrid Kaptoum, en más de Álvaro García por la lesión de larga duración, para poder inscribir a Aitor Gelardo, Ander Zoilo y Hugo Pérez, dos de los cuales que ha debutado con la camiseta grana.

Desde el inicio del mercado, tres jugadores aparecieron a la rampa de salida y uno más se sumó en el camino. Estos fueron David Juncà, Wilfrid Katpoum, Christos Almpanis y Sergio Santos. De momento, todos estos mantienen el pulso con la entidad y no quieren salir. En el caso de Juncà y Kaptoum, estos ya tienen la baja, pero continúan en el club cobrando y entrenando como un jugador más. Eso supone una losa sobre un Nàstic que va equilibrios como un funambulista con la economía del club. De hecho, el pasado mes de diciembre, a la junta general de accionistas, ya se expuso el desvío negativo de unos 610.000 euros. De esta manera, cargar con el sueldo de dos jugadores que no estarán disponibles el resto de la temporada es un peso difícil de soportar y también limitante para invertir en refuerzos.

Con respecto a Christos Almpanis, el jugador cedido por la Andorra, a pesar de tener ofertas, también ha insistido en quedarse en el equipo. A diferencia de Juncà y Kaptoum, Parralo sí que apostó para dar minutos y oportunidades al extremo griego, pero el fuerte golpe en la cabeza que recibió en el partido contra el Teruel lo ha mantenido fuera de juego desde entonces.

Finalmente, el caso de Sergio Santos fue especial. El futuro del lateral derecho grana se abrió como una posible vía para liberar una ficha después de recibir el interés del Alcorcón. Eso sí, esta es posibilidad que no tiene por qué concretarse.

Juncà y Kaptoum han liberado la ficha, pero siguen cobrando a la entidad

La realidad ahora mismo marca que el Nàstic tiene una lucha en dos frentes. Primero, para negociar con los jugadores la resolución de sus contratos y, de la otra, buscando con urgencia piezas fundamentales para ayudar a mejorar el equipo. Entre esta lucha, el equipo sigue trabajando con la desazón que provoca los movimientos.

En un segundo plano, se encuentra la situación de César Morgado, con que, de momento, es baja por temas de salud y no queda claro el momento que podrá reincorporarse con el resto del grupo.

El 2 de febrero

La cuenta atrás ya está en marcha. El mercado de invierno cerrará a la medianoche del próximo lunes 2 de febrero y la mitad de la categoría busca, con cada vez más desesperación, las piezas adecuadas. Les cartas sobre la mesa del Nàstic están claras. Lo más importante es incorporar a un central y, si surge la oportunidad adecuada, un refuerzo en la parte de arriba.

De momento, ha habido tres entradas. Ahora falta aclarar las salidas.