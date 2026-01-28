El CB Salou se estrena en el pabellón y abre el camino hacia la permanencia

La OCA Global CB Salou abre un camino a la permanencia. El conjunto de Jesús Muñiz rompió el hielo en su pabellón del Milà sumando el primer triunfo en el duelo directo para la salvación con la UE Mataró. Una victoria que saca, de momento, a los salouenses del descenso directo y, además, alcanza el average para superar en caso de empate a los del Maresme. Lo más importante, fue un triunfo para ratificar las buenas sensaciones con resultados, todo un choque anímico.

«Fue un partido del cual salimos reforzados, pero tenemos que tener presentes que llevamos una losa de derrotas importantes y tenemos que estar concentrados», destacaba al técnico Jesús Muñiz. Es una realidad que con el aterrizaje de hombres como Charles Knowles, Danrad Knowles y Álex Llorca el equipo había hecho un paso adelante con sensaciones, pero siempre se chocaba con la misma piedra: la derrota al último cuarto. Partidos contra el Huesca, Benicarló y Llíria se escaparon de las manos de los salouenses en los últimos instantes. «El miedo para no perder hizo que no tomáramos buenas decisiones y eso dice mucho de la fortaleza mental que tuvimos el domingo», subrayaba Muñiz. De hecho, estuvo a punto de repetirse a historia, porque el partido fue del +16 en el –1 en los últimos minutos, pero esta vez el equipo salouense no cayó y selló una victoria que vale oro para alcanzar la permanencia.

Son personas

En el deporte, a veces se olvida de que los jugadores son también personas. Cuando las cosas no salen y se encadena derrota tras derrota se crea una losa mental que afecta al nivel de cada uno. A veces, la victoria que rompe el hielo es un revulsivo para un grupo implicado que trabaja para salvar la categoría. De hecho, se vio la implicación de cada jugador, empezando con Traoré celebrando con rabia un rebote defensivo clave y acabando con una celebración coral en el centro de la pista después de concretar el triunfo.

Ahora mismo, el Salou ha salido del descenso directo y está a 4 triunfos de la salvación

«El equipo está trabajando muy bien, la predisposición es máxima y, ahora tenemos que aprovechar la fortaleza mental que hemos ganado ahora que el grupo se ha estabilizado después de tantos cambios», apuntaba Muñiz. Aparte de fichajes, también es clave la mejora de los que se han quedado. «Hemos establecido roles nuevos. Eso hace que jugadores se liberen y puedan crecer, como es el caso de Pol Saló y Edgar Moure», destacaba.

El domingo, los salouenses tienen un duelo clave contra el Molina Bàsquet, el tercero en la lucha en la parte baja. Como contra el Mataró, el Salou ya los ganó a la ida, así que un triunfo el domingo llegaría con un nuevo average ganado. El conjunto murciano también se ha reforzado y desde el club salouense se quiere la máxima concentración, sin caer en una presión extra. Hace meses que el Salou ha abierto el camino a la permanencia y, el domingo pasado, dio el primer paso. Ahora, toca continuar adelante.