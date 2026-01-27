El CV Sant Pere y Sant Pau Femení consigue una gran remontada contra la Xátiva

El CV Sant Pere y Sant Pau Femení continúa con la dinámica positiva. Les jugadoras de Edu Sánchez demostraron el pasado sábado que siguen en un buen momento después de alcanzar una gran remontada contra el Volei Xàtiva. Les tarraconenses no tuvieron su mejor inicio de partido. El conjunto valenciano se puso 0-1 por la vía rápida; un 15-25 que sorprendió a todo el mundo en el pabellón. El choque reverberó en el segundo siete donde el duelo se puso 0-2 junto a la derrota.

Con la lección aprendida, las tarraconenses dieron un paso adelante para revertir la situación. En cambio de chip fue brutal y las de Sánchez van conectado de golpe para remontar por la vía rápida y sin dejar ninguna réplica: 25-13 para el 1-2, 25-15 para igualar el partido y uno contundente 15-3 para certificar una victoria que las mantiene imbatidas. Una reacción que dice mucho de unas jugadoras tarraconenses que están motivadas para conseguir algo más, pero que casi son sorprendidas por un mal inicio.