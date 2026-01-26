El CB Salou celebra la primera victoria en casa (83-76)

La primera ha llegado en el momento más importante. El OCA Global CB Salou superó a la UE Mataró en un duelo trabajado y sufrido hasta el último minuto, pero que se pudo celebrar con alegría como la primera victoria en casa.

Era un duelo importante para la salvación para los dos equipos. Tanto Mataró como Salou se encuentran en posiciones de descenso, sin embargo, ahora, el triunfo salouense los saca, de momento, del descenso directo. Los de Jesús Muñiz salieron concentrados al partido. Pol Saló recibía y convertía y Charles Knowles puso la primera ventaja con un triple (10-6). Acto seguido, un alley-oop con Traoré impulsaba a un equipo salouense que supo gestionar el partido en defensa para cerrar el primer periodo con un 18-13.

La inercia era positiva y lo siguió siendo en el segundo cuarto. Joaco Sánchez, desde la línea de tres puntos, añadió superioridad a un CB Salou que se escapó a nueve puntos. Cada vez que el Mataró hacía el intento de acortar distancias, los de la Costa Daurada respondían con un triple. Así lo hizo Traroé con el 34-25 y Mouré para romper la barrera de los 10 puntos con el 38-25. El Mataró apostaba por el juego interior con Kalu, pero el Salou estaba imparable y se marchó al descanso con el 49-39.

El Salou, sin embargo, no puede tener un partido tranquilo. En el tercer cuarto todo se torció, el Mataró empezó a arañar puntos y el acierto de los primeros cuartos desapareció. Así fue hasta que el partido entró al último cuarto con un 61-58.

El tono cambió al completo. La tensión se palpaba en el ambiente y, a base de acierto en las faltas personales, el conjunto visitante cambió por primera vez el electrónico con un 63-64. Este fue un punto clave. El Salou ya dejó escapar más de un partido en esta situación y, el domingo, no se dejó caer.

Los salouenses no perdieron la fe a pesar del acierto del rival y, liderados por Charles Knowles, abrieron el camino con el 76-73. Finalmente, Traoré, acertando el tiro libre y con un rebote defensivo prodigioso certificó la victoria por 83-76.