El Reus FC Reddis se desinfla y pierde contra el Castellón B (2-3)

El Reus FC Reddis tropezó contra el Castellón B. El conjunto rojinegro disputó un partido gris con muchos errores en la salida de la pelota que acabó pagando. Kenneth Soler brilló con un doblete ante una defensa visitando frágil, pero el talento ofensivo del filial orejudo se aprovechó de un equipo reusense que no tuvo su día.

En la primera jugada del partido, los rojinegros ya pusieron a prueba la porosidad de la línea orejuda. Una pasada en la espalda la aprovechó Benito para probar la centrada lateral. Si en menos de un minuto ya se había conseguido la primera aproximación, el gol no tardaría al llegar. Y así fue. De nuevo, Sergi Casals puso una centrada que no remató a nadie, pero que Benito no dejó morir. Este la cedió a Jaime y el tarraconense la volvió a centrar en el área. Allí, Kenneth Soler remató a solas. El esférico se estrelló el travesaño, botó dentro y salió. Fue todo muy rápido, pero el árbitro no dudó al marcar el gol.

Con la facilidad de las llegadas y el 1-0 madrugador, parecía que el partido se ponía de cara, pero se empezó a torcer. Poco a poco, el Reus perdió presencia y el Castellón lo aprovechó para crecer.

Mientras tanto, los rojinegros se desconectaban. En ataque, el Reus sólo tuvo un par de internadas, sin embargo, generalmente, las jugadas morían en su creación. Los «uy» en la grada se hicieron cada vez más sonoros hasta que Isi forzó una falta peligrosa en la frontal. Ismael chutó de forma directa y estrelló la pelota en el travesaño. Botó y salió fuera, pero Terma estar atento para recoger el rechazo y marcar el 1-1. Ni un solo jugador del Reus se movió de la posición para evitar el gol.

Con todo, el Reus tuvo la suya. En un córner, Recasens remató sol en el área pequeña, pero el tiro salió desviado. El Castellón tuvo un par más antes del descanso, pero Pacheco sí que estaba enchufado para salvar el duelo.

A la reanudación todo cambió y el equipo salió motivado. De hecho, en la primera aproximación Toscano envió una pelota al palo y el portero Torner salvó el gol de Vaz con la pierna. La fragilidad visitante volvió a aparecer y Kenneth Soler estuvo atento. El vendrellense le birló la pelota al defensor para plantarse ante Torner. Entonces, con decisión, marcó el 2-1 para recuperar la tranquilidad.

Los minutos volvieron a decantar la balanza. El Castellón quería el empate y el Reus se volvió a hacer pequeño. Los orejudos lo aprovecharon y, con una centrada dentro del área, Santamaría certificó el 2-2. Los de Carrasco no reaccionaban y volvieron a pecar perdiendo pelotas. Un nuevo error en la salida de la pelota lo aprovechó Terma para forzar un penalti qué Segura transformó en el 2-3. En un abrir y cerrar de ojos, el partido se había cambiado.

Se añadieron siete minutos, pero el Reus jugaba más con el corazón que con la cabeza y acabó cayendo al Municipal en una gélida tarde del domingo.