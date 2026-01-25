El Ibersol CBT pierde el duelo de líderes de la Tercera FEB delante del Sandà l'Hospitalet (82-78)

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT ha perdido el duelo de líderes de la Tercera FEB en la pista del Sandà l'Hospitalet en un partido muy igualado que los del Baix Llobregat han liderado en el marcador, todo y que con rentas mínimas, durante gran parte de los 40 minutos. Los de Toni Larramona, sin embargo, han salvado el average que resolvería un hipotético empate entre los dos equipos al final de la liga regular, ya que en el Serrallo ganaron l'Hospitalet por 8 puntos.

Los tarraconenses saltaban al parquet con la consigna de buscar a Loras y Buscail en la pintura. L'Hospitalet respondía con un acertado Nil Baqués acaparando la anotación de los del Baix Llobregat. Los triples de Duch e Iker Fernández contenían la ventaja local (13-9, minuto 7) hasta que Hall y Buscail cambiaban el marcador a un minuto para el final del primer cuarto (14-17). Tiempo muerto y reacción local para cerrar el primer cuarto con un 21-17 después de un triple de David Font.

Alley hoop de Stefanuto para Buscail para abrir el segundo periodo. El alero gallego ponía el empate en 21 desde el tiro libre, pero Font insistía desde los 6,75 y protagonizaba uno parcial de 7-0 que daba la máxima hasta el momento para l'Hospitalet: 28-21. Después del tiempo muerto, los de Toni Larramona reducían la distancia con un 1-7 liderado por Stefanuto (29-28, minuto 5).

El acierto de Castellón y Sevillano desde la larga distancia y varias decisiones arbitrales dudosas daban oxígeno en los locales. Los azules evitaban malos mayores con sangre, sudor y lágrimas hasta que Hall, con un triple, volvía a empatar, esta vez a 38. En el tramo final, nuevo impulso local para marcharse a los vestuarios con un 44-40 que dejaba el partido absolutamente abierto.

Dos triples de David Font y Nil Baqués abrían la segunda parte y una rendija que ya era de 10 puntos. Loras y Stefanuto lideraban la reacción, pero Sevillano, también desde los tres puntos, la neutralizaba. Sin embargo, los tarraconenses, con mucho trabajo defensivo y Hall resolviendo en el palo bajo, se ponían en 2. Un triple de Baqués lo respondía Duch y el cuarto acababa con 63-59.

Al periodo definitivo, Duch volvía a golpear desde los 6,75 y Loras sacaba petróleo de un ataque mal gestionado para poner los del Serrallo a sólo 2 puntos (66-64). L'Hospitalet volvía tirar de calidad para abrir agujeros en turno a los 5 puntos, pero un mate de Hall dejaba a los tarraconenses a 3 puntos con 3 minutos y medio para el final. Con el marcador muy ajustado hasta el último segundo, los locales administraban la renta para llevarse la victoria con un 82-78.