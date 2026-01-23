La crisis del Nàstic de Tarragona señala a la gestión de la directiva

Imagen del Consejo de Administración del Nàstic, con el presidente ejecutivo Lluís Fàbregas a la izquierda de la imagen, durante la última Junta General de Accionistas.GERARD MARTÍ

El Nàstic de Tarragona vive una crisis que salpica todos los estamentos del club. La racha de cuatro derrotas consecutivas deja el equipo a dos puntos del abismo del descenso de categoría. La derrota deportiva, sumado a la reciente destitución del director deportivo Noé Calleja a sólo diez días de cerrar un mercado de invierno clave con movimientos pendientes, evidencian una mala planificación que señala la gestión de la directiva.

La sensación de golpes de timón constantes ha provocado un seísmo entre el Consejo de Administración y una parte importante de la afición grana, que ya ha mostrado su disgusto en dos ocasiones en el Nou Estadi, la última en el último partido contra el Teruel. Un ambiente convulso que afianza la importancia del partido de mañana contra el UD Ibiza, porque una nueva derrota podría desencadenar en un nuevo cambio en el banquillo y, el segundo movimiento esta temporada.

Dieciocho entrenadores

El actual Consejo de Administración cogió las riendas de la SAD en el 2012 y consiguió enjugar una deuda económica próxima a los 10 millones de euros. En la parte deportiva, se ha conseguido un ascenso a Segunda División, se ha fregado el ascenso a Primera y, en los últimos años, el equipo se ha quedado en las puertas del fútbol profesional en tres ocasiones. Con todo, el balance general indica que pocas veces se ha conseguido consolidar un proyecto. Desde el 2012, el club ha tenido 18 entrenadores y 7 directores deportivos diferentes, con sólo la continuidad de los proyectos de Vicente Moreno y, el más reciente, con Dani Vidal.

De hecho, el Nàstic ha tenido dos entrenadores o más en 9 de estas últimas temporadas, con el curso 2017-2018 destacando con cuatro cambios en el banquillo. Con un único entrenador ha habido cuatro, dos recientes con proyectos potentes que se quedaron a un paso del ascenso.

Dani Vidal , punto de inflexión

El cisma entre parte de la afición y el club tiene el punto de inicio en el despido de Dani Vidal, técnico de la casa que lideró un proyecto que dejó huella y coincidió con un gran aumento de la base social. Más que por el hecho de echar al entrenador, fue el momento de la temporada. La sacudida a dos jornadas para el final con el play-off casi garantizado generó un ambiente de crispación que se acentuó después de la derrota contra la Real Sociedad B.

Parte importante de la afición ha hecho notar su disgusto en dos ocasiones en el estadio

Además, este mismo verano, se pronunció todavía más cuando el cambio de era en el banquillo vino acompañado por el desmantelamiento de una plantilla que, con el técnico, era mucho querida para la afición. Jugadores importantes como Pablo Fernández, Víctor Narro y Antoñín Cortés dieron un paso adelante a categorías superiores, una pérdida dolorosa, pero asumible. Estuvo más señalado el despido de ídolos de la casa, algunos de ellos al acabar el contrato, mientras que a otros se les hizo una oferta de renovación a la baja o que nunca estuvo cerca de concretarse.

Las bajas más dolorosas fueron las del capitán Joan Oriol y el portero Alberto Varo, como líderes, y también de un jugador amado de la casa como Pol Domingo. Además, la realidad que ha marcado la temporada indica que ni una sola incorporación supera el nivel mostrado por estos. Más leña al fuego.

El Nàstic se encuentra a dos puntos del descenso, pero también a cinco del play-off de ascenso. Eso es fútbol. Va de si la pelota entra y también de tomar decisiones. El partido de mañana, sin embargo, vale más que tres puntos. Va agravar la crisis todavía más o de coger aire.