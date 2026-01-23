Albert Quesada debuta y destaca con el primer equipo del Barça

Albert Quesada dio este miércoles un paso más en su proyección. Quesada, a sus 17 años, hizo su debut oficial con el primer equipo del Barça en un amistoso contra el Granollers que se disputó en el polideportivo La Salle Bonanova de Barcelona.

Quesada hace cuatro años que está en la Masía, allí madura su potencial bajo los palos que apareció en su etapa en el Handbol Salou. Ahora mismo, el de Castellvell del Camp combina partidos en el equipo Juvenil con el Barça Atlètic. Durante esta temporada ha llamado a la puerta del primer equipo a base de resultados y, finalmente, el entrenador del primer equipo Carlos Ortega ha dado la oportunidad de debutar al joven de 17 años en uno amistoso disputado por el equipo durante el parón para el Europeo.

El de Castellvell del Camp cogió la oportunidad y la aprovechó. Quesada disputó un total de 30 minutos bajo los palos y contribuyó parando 11 de 24 lanzamientos, un 45,83% de tiros a puerta los paró, una cifra que hace llamar la atención, pero que se muestra en la línea de su progreso.

Hispanos Promesas

Albert Quesada es uno habitual en la lista de los Hispanos Promesas. Concretamente, el pasado mes de octubre ganó la medalla de bronce en el Mundial sub-17 celebrado en Marruecos. Este año, el de Castellvell del Camp inauguró el año de la mejor manera, llevándose el oro con la selección de Cataluña juvenil en el Campeonato de España de selecciones autónomas. En los dos acontecimientos, fue el mejor portero en tanto por ciento de paradas del campeonato.

El miércoles, sin embargo, no fue más que un premio por los esfuerzos del joven jugador, que vivió la jornada como miembro de pleno derecho del primer equipo. De hecho, antes del partido, Quesada, como el resto de jugadores, tuvo su momento para firmar y hacerse fotografías con los niños que se presentaron en el pabellón.

En el duelo, contribuyó en la victoria por 25 a 39 del Barça contra el Granollers, en un partido en el cual compartió debut con Àlex Ugalde, Marc Navarro y Guillem Martínez.

Inicios

Albert Quesada empezó a jugar al Handbol Salou de la mano de su hermano Álex Quesada, los dos comparten la pasión por un deporte que también los acompañaba en casa, porque siempre practicaban entre ellos: uno bajo los palos y el otro lanzando penaltis. Posteriormente, llamó la atención del Barça, que no dudó a incorporarlo a la Masía cuando tenía 14 años. Ahora, después de cuatro temporadas de entrenamientos con el Barça, ha debutado con el primer equipo y el llamado Muro de Castellvell del Camp sigue creciendo.