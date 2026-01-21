Samu Bonsu, talento 'made in' Sant Salvador

El barrio de Sant Salvador de Tarragona tiene ya una marca propia para generar talento. Tarragona Handbol Club ya hace décadas que trabaja al potenciar este deporte en la ciudad, así cómo impulsar nuevos talentos y este 2026 no ha sido menos. El joven Samuel Bonsu es el último ejemplo. Bonsu, de 13 años, se proclamó campeón con la selección de Cataluña en el Campeonato de España de comunidades autónomas que tuvo lugar del 3 al 8 de enero. No sólo ganó el oro, sino que se abanderó como una de las estrellas de un equipo que lo ganó todo.

«No es uno más, es Samu», destacaba Aurelio Tubilla entrenador y uno de los fundadores del Tarragona Handbol Club. Una experiencia como esta enriquece mucho. Además, allí se ha lucido delante de ojos de personas importantes, Estoy seguro de que no tardará mucho al llegar una convocatoria nivel nacional», apuntaba un Tubilla que lo conoce bien. De hecho, definía al joven como «un jugador de primera línea muy creativo, con buena técnica y mucha potencia para su edad. Reúne todo aquello que necesita un equipo». De hecho, durante el torneo, Samu disputó todos los partidos y marcó un total de 17 goles.

El potencial de Bonsu no podría haber brillado sin el proyecto solidario FIATEH. Hace 15 años que Tubilla inició este proyecto de Formación e Integración. «Prácticamente, sólo cobramos a los niños los gastos por Federación. Aquí todos los entrenadores somos voluntarios, de la misma manera que la junta, lo hacemos por el amor a este deporte, el valor que transmite y por los jóvenes jugadores,» destacaba Tubilla.

«Bonsu es un joven de origen ghaneano que tiene tres hermanos más. Su padre trabaja en Alemania para enviar dinero a la familia y su madre también trabaja. Así que él tiene que cuidar también tiene que cuidar a su familia», destacaba al técnico. «Es un perfil habitual que nos encontramos. Los padres normalmente hacen los trabajos que no quiere nadie, trabajar todos los fines de semana muchas horas y cuando dices vaya a jugar fuera, te encuentras con que no pueden venir, pero nos apañamos entre todos los entrenadores para ayudar para que todos puedan jugar», apuntaba.

El talento de Bonsu ya ha llamado la atención de equipos de primer nivel como el Granollers y el Barça. «Hemos hablado con estos clubs esta semana. Tenemos una reunión pendiente con la familia para explicarlo aun, a partir de aquí, tienen que decidir». «Eso sí, la mejor alternativa sería que pudiera ir a la Masía, allí donde podría estudiar y jugar. Sería muy difícil para él, para no decir por los recursos de la familia, desplazarse cada día para entrenar,» destacaba a Aurelio Tubilla. En este acción también destaca la participación y entrega del presidente del club Enric Bort, que, de la mano del resto de entrenadores y la junta del club, se dejan la piel por el proyecto.

Samu no es ni el primero ni el último de los talentos del proyecto FIATEH. De hecho, hace dos años, los hermanos David y Divine Iyamu ya destacaron y fueron convocados por la Federación española. Ahora, los dos ya ayudan en el ascenso del equipo sénior, así como al club en forma de monitores. «Somos una escuela de formación en todos los sentidos. No sólo entrenamos jugadores, sino que también estos acaban siendo monitores, entrenadores y también árbitros federados».

Amor por el deporte

Mientras el fútbol y el baloncesto atraen toda la atención, en un pequeño reducto tarraconense triunfa el balonmano. «Somos un grito en la trinchera», decía con ironía Aurelio Tubilla. Hace años que tanto él, como el resto de entrenadores, se entregan en cuerpo y alma, casi de manera altruista, para impulsar un proyecto integrador y formador que, además, se ratifica con talentos como el Samu, talentos made in Sant Salvador.