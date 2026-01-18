El Ibersol CBT derrota el Castelldefels y se pone líder de la Tercera FEB (89-73)

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ibersol CBT se ha impuesto en el Castelldefels en el primer partido de la segunda vuelta y se estrena como líder de la Tercera FEB después de la derrota del Mollerussa.

Nueva victoria coral de los tarraconenses con cinco jugadores con más de 10 puntos. Stefanuto ha liderado la anotación con 20 puntos, bien secundado por Buscail con 17, y Loras y Hall han dominado el recibo (10 y 9 capturas respectivamente).

Los primeros minutos eran de intercambio de golpes, con los dos equipos anotando con fluidez, pero con los del Baix Llobregat cogiendo la iniciativa (7-12, minuto 4). Tiempo muerto y reacción local para empatar el partido en 12 e iniciar una fase de igualdad en la que el CBT acababa cambiando el marcador gracias sobre todo al acierto de Buscail (20-19), aunque el cuarto se cerraba con ventaja mínima del Castelldefels (20-21).

Un triple de Duch abría una primera rendija al empezar el segundo periodo (25-21), pero los visitantes se volvían a poner por delante después de un triple de Saiz (27-28). Nuevamente Duch marcaba el camino desde los 6,75 (33-30) y, él mismo, ponía la máxima hasta el momento desde el tiro libre: 39-34 a dos minutos para el descanso.

Volviendo del tiempo muerto, 0-5 y nuevo empate, seguido de un nuevo impulso local para marcharse a los vestuarios con un 43-39 después de varias provocaciones de los del Baix Llobregat mal gestionadas por la pareja arbitral.

A la reanudación, un triple de Iker Fernández estiraba la renta hasta el 48-43 y otro de Loras hasta el 55-49, pero Saiz respondía para el Castelldefels también desde los 6,75. El partido se calentaba y los tarraconenses tensaban las emociones para mantener la iniciativa ante un rival más experimentado que intentaba llevar el partido a su terreno, con Mañes comandando las operaciones, las deportivas y las no deportivas. Sin embargo, al final del tercer cuarto nueva máxima para los locales: 65-58.

Buscail lo ampliaba hasta los 9 puntos y un triple de Loras hasta los 10 en el primer minuto del periodo definitivo. Hall también acertaba desde la larga distancia y los tarraconenses encontraban la fórmula para neutralizar en Mañes. Alguien tenía que rematar el trabajo y Loras presentaba candidatura nuevamente desde la larga distancia, pero el Castelldefels no tiraba la toalla y dos triples de Cruz los ponían en sólo 5 (78-73 a 3 minutos para el final).

Stefanuto con una penetración y Hall con un golpe de dedos asestaban el golpe de gracia poniendo a un 83-73 ya irrecuperable a menos de un minuto para el final. El mismo Hall ponía la guinda del pastel con un triple sobre la bocina para confirmar el acierto de su fichaje, cerrando su segundo partido de azul con 14 puntos y 9 rebotes.