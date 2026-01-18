Traspié bajo la lluvia del Reus (2-0)

El Reus FC Reddis vio como el Español frenaba en seco su racha de siete partidos sin perder a la liga. Rojinegros y blanquiazules protagonizaron un partido igualado, un pulso con muchas aproximaciones a ambos lados que, al final, se decantó a favor del conjunto local. Finalmente, Letoño y Castell fueron los goleadores de un Español que se hizo grande en el segundo tiempo.

El inicio del partido, sin embargo, auguraba un encuentro palabra diferente. Los encarnado-y-negros enviaron un aviso a navegantes en el primer minuto. En una jugada de estrategia, los de Marc Carrasco enviaron una pelota al segundo palo donde Andy Alarcón se había encargado de entrar desde segunda línea para enviar la pelota al fondo de la red. El linier, sin embargo, anuló la jugada por fuera de juego.

El conjunto reusense dominó la pelota, pero siempre con la amenaza de un Español B que aprovechaba cada pelota perdida para salir al contraataque con un fútbol vertical que se beneficiaba de la velocidad de sus jugadores. Tanto fue así que, en cierto momento de la primera parte, el partido se convirtió en una transición constante de ida y vuelta con la defensa del Reus apuesta para evitar ningún susto. La primera ocasión del duelo la tuvo Sandro Toscano con un chute desde la frontal que fue rehusado por la defensa local. En la otra área, Alarcón y Recasens filtraban los ataques visitantes y Álvaro Pacheco, en dos tiempos, evitó el primer chute de Caroutas.

La sensación de igualdad estaba impregnada en el partido. Había aproximaciones de los dos equipos, pero faltaba la ocasión clara entre los tres palos y esta llegó de la mano de Kenneth Soler. El del Vendrell cazó un rechazo para adentrarse dentro del área del Español B. Con un control exquisito, se deshizo de tres defensores, cogió ángulo y, al primer toque, envió un chute cruzado que el portero Serred detuvo para evitar el 0-1. De esta manera, el partido fue al descanso con la sensación que la igualdad se rompería cualquier momento.

En la reanudación, los de Marc Carrasco volvieron a imponerse con intensidad. Alberto Benito dijo la suya con un tiro cruzado que se marchó desviado. Poco a poco, la tendencia fue cambiando. El Español se mostraba contundente en los duelos y el Reus se empezaba a hacer pequeño hasta que el filial blanquiazul castigó. Letono, el gigante de 1,98 del Español B, bajó una centrada lateral para dejar la pelota muerta a la frontal. Allí la defensa reusense fue a la quiebra y Londoño sorprendió Pacheco con un chute potente desde la frontal para poner el 1-0.

La lluvia se intensificó en el tramo final. El Reus se levantó en el último tramo para un último empuje. El portero Pacheco tuvo el empate con un remate de cabeza a la salida de un córner. Pero este no fue el día de la épica. En la última jugada del partido, Lluc Castell mató el encuentro marcando el 2-0 y el Español frenó en seco la racha del Reus y privó de los encarnado-y-negros de asaltar la primera posición.